Dobre filmy dla całej rodziny na Netflix. Co warto obejrzeć w Dzień Dziecka?

„Pingwiny z Madagaskaru”



Pingwiny łączą siły z tajną organizacją Północny Wiatr przeciwko czarnemu charakterowi, który chce zniszczyć świat.



„Za duży na bajki”



Waldek walczy o uczestnictwo w wielkim turnieju gamingowym. Pasja do gier okazuje się nie mniej ważna niż siła przyjaźni i miłości.



„Zaginiony pies”



Gdy jego ukochany pies znika, młody mężczyzna wyrusza z rodzicami na niesamowite poszukiwania, aby go odnaleźć i podać mu ratujące życie lekarstwo.



„Chupa”



Podczas wizyty w Meksyku samotny chłopiec zaprzyjaźnia się z mitycznym stworzeniem mieszkającym na ranczu jego dziadka, co staje się początkiem wspaniałej przygody.



„Kraina snów”



Młoda dziewczyna wraz z pół-człowiekiem-pół-potworem wyrusza na poszukiwania swojego zaginionego ojca w mistycznej krainie snów.



„Benji”



Kiedy mały chłopiec i jego siostra wpadają w kłopoty, dzielny pies rusza im na ratunek.



„Lorax”



Dwunastolatek wyrusza w podróż, chcąc znaleźć prawdziwe drzewo Truffula. Na swojej drodze spotyka Loraxa, nieco zrzędliwego obrońcę swojego świata.



„Dzika ekipa”



Te zwierzaki wydają się niebezpieczne, ale tak naprawdę mają złote serca i jeden cel: wyrwać się z niewoli i znaleźć nowy dom.



„Mój sąsiad Totoro”



Dwie dziewczynki wraz z ojcem przeprowadzają się na wieś. Poznają tam magiczne stworzenia zamieszkujące pobliski las.



„Karate Kid”



Młody chłopak przeprowadza się z mamą do Chin. Początkowo jest zagubiony w nowym miejscu, lecz wkrótce poznaje samotnego dozorcę budynku.



„Poradnik łowczyni potworów”



Gdy jej podopieczny zostaje porwany przez potwory, opiekunka Kelly Ferguson dołącza do tajnej organizacji chroniącej dzieci, które mają zmienić świat.



„Klopsiki i inne zjawiska pogodowe”



Młody wynalazca konstruuje maszynę, która zmienia wodę w jedzenie.



„Małolaty u taty”



„Małolaty u taty"

Charlie Hinton wraz ze swoim przyjacielem tracą swoje posady. Są zmuszeni zrezygnować z posyłania dzieci do prestiżowego przedszkola Chapman Academy. Charlie postanawia więc sam założyć nowatorskie przedszkole z niekonwencjonalnymi metodami wychowania dzieci.

