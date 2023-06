Małgorzata Rozenek obchodzi urodziny. Ile lat kończy? Jej wiek zawsze budził kontrowersje

Małgorzata Rozenek od lat jest obecna w polskim show-biznesem. Podbiła go dzięki programowi „Perfekcyjna pani domu” i od tego czasu nie znika ani z pierwszych stron gazet, ani z czołówek serwisów internetowych. Na swoim koncie ma liczne sukcesy, nagrody, programy rozrywkowe, a także spore grono fanów. Jak wyglądała jej kariera i jak się zmieniała?

Wiek Małgorzaty Rozenek zawsze budził kontrowersje

Małgorzata Rozenek świętuje 45. urodziny, choć wielu nie dowierza informacjom, które dotyczą jej wieku. To był temat sporny od początku jej kariery, a wszystko przez występ w „Kobieta Cafe” w 2010 roku, gdzie wystąpiła jako ówczesna żona Jacka Rozenka. Wtedy Małgorzata Rozenek została podpisała jako 41-letnia kobieta. W momencie gdy zaczęła prowadzić swój program i stała się rozpoznawalna, zaczęto jej zarzucać, że odmładza się o 10 lat, przypominając fragment programu „Kobieta Cafe”.

Przez lata Małgorzata Rozenek ignorowała temat, aż w końcu skomentowała go w rozmowie z Plejadą. „Od początku mojej pracy w telewizji ten temat pojawia się regularnie. Do tego stopnia, że zdążył mi spowszednieć. Coraz bardziej bawi mnie inwencja niektórych portali plotkarskich dotycząca poszukiwania dowodów na to, że mój wiek jest inny od tego, który podaję. Wszystko zaczęło się od tego, że kiedyś w jednym z programów podpisano mnie „Małgorzata Rozenek, 41 l”.. Ktoś się pomylił, bo miałam wówczas 31 lat. Różne pomyłki się zdarzają. Mam świadomość tego, że wyglądam poważniej, niż wskazywałby mój wiek” – powiedziała Małgorzata Rozenek.

Małgorzata Rozenek kończy 45 lat. Jak się zmieniła?

To jednak nie zakończyło sporów, które trwały kolejnych kilka lat. W końcu gwiazda opublikowała zdjęcie swojego dowodu, na którym widniała data urodzenia 1 czerwca 1978. Do tematu odniosła się też w rozmowie z „Newsweekiem”. „Niestety, nikt nie uwierzył, że urodziłam się w 1978 r. Hejterzy pisali wtedy, że tamten dowód był sfałszowany, bo w rzeczywistości jestem dużo starsza” – powiedziała wtedy.

Wiek nie był jednak jedynym tematem spornym hejterów Małgorzaty Rozenek. Ci chętnie również przypominali jej dawne zdjęcia, na których wyglądała nieco inaczej niż obecnie. Nie da się jednak ukryć, że gwiazda stacji TVN poradziła sobie zarówno wtedy, jak i radzi sobie obecnie z krytyką i hejtem. Ma do siebie duży dystans, chętnie odpowiada na komentarze, żartując z siebie. To sprawiło, że Małgorzata Rozenek zdobyła dużą sympatię internautów i wciąż jest pierwszoligową celebrytką.

Małgorzata Rozenek – kariera

Od 2012 roku Małgorzata Rozenek robi karierę w stacji TVN. Zaczęła od prowadzenia programu „Perfekcyjna Pani domu”, a potem propozycje posypały się lawinowo – była jurorką w reality show „Bitwa o dom”, uczestniczyła wraz z Radkiem Majdanem w „Azji Express”, a także stworzyli razem swoje własne show „Iron Majdan”. Prowadziła też „Piekielny hotel” oraz „Projekt Lady”. Współpracowała też z TVN Style, gdzie prowadziła takie programy, jak: „W dobrym stylu”, „Warsztat urody”, „Poczuj się jak Małgorzata Rozenek”, „Rozenek cudnie chudnie”. W końcu od sierpnia 2022 roku zaczęła współprowadzić „Dzień Dobry TVN”.

Małgorzata Rozenek – życie prywatne

Małgorzata Rozenek od lat tworzy szczęśliwy związek z Radosławem Majdanem, z którym ma syna Henia dzięki metodzie in vitro. Wcześniej była żoną prawnika Łukasza Bukaczewskiego, a potem została żoną aktora Jacka Rozenka. Z nim ma dwóch synów – Stanisława i Tadeusza.

Od lat Małgorzata Rozenek jest zaangażowana w walkę o dostępność metody in vitro. Ona sama dzięki niej trzykrotnie mogła zostać mamą. Napisała książkę „In vitro. Rozmowy intymne”, a także w 2022 roku wraz z politykami Koalicji Obywatelskiej oraz z lekarzami zainaugurowała zbiórkę podpisów pod Obywatelskim Projektem Ustawy, którego zadaniem jest m.in. przywrócenie refundacji in vitro przez państwo. Została też wiceprzewodniczącą Komitety Inicjatywy Ustawodawczej „Tak dla In Vitro”. Założyła także własną fundację – MRM Fundacja, której celem jest ochrona i promocja zdrowia poprzez wspieranie rozwoju nauki i wiedzy medycznej w zakresie leczenia niepłodności par.

W 2021 roku Małgorzata Rozenek została nagrodzona przez tygodnik „Wprost” na gali ShEO Awards 2021. Odebrała wtedy statuetkę dla kobiet przełamujących stereotypy.

