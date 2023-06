Gwiazdy pokazały zdjęcia z dzieciństwa. Cleo zmieniła się nie do poznania!

Dzień Dziecka to wyjątkowe święto dla małych i dużych. Ci drudzy chętnie wracają wspomnieniami do czasów, gdy sami byli dziećmi. Tak zrobiło wiele gwiazd, które na swoich instagramowych profilach pokazały zdjęcia z dzieciństwa i złożyły życzenia z okazji Dnia Dziecka. Niektóre pokusiły się również o podzielenie się swoimi przemyśleniami.

Cleo

Nie da się ukryć, że Cleo zmieniła się nie do poznania! Wokalistka pokazała nie tylko swoie zdjęcie, ale wróciła wspomnieniami do czasów dzieciństwa.

„Mała Cleosia, inaczej YOUNG CLEOSIA, lat 9, nieśmiała, wrażliwa. Od dziecka dusza artystyczna. Na sercu przyklejona tarcza szkoły podstawowej nr 81 na Ursynowie oraz odznaka „wzorowego ucznia”. Najcenniejsze, co wtedy miałam, to otwarte serce i głowę pełną marzeń. Ta mała dziewczynka nadal we mnie jest. Staram się o Nią dbać i nigdy nie zatracić. Dzięki temu Dziecku nadal tworzę, a Świat mimo wielu wad nadal jest piękny i nie przestaje mnie zachwycać. Nie traćcie w sobie Dziecka! Wszystkiego najlepszego!” – napisała.

Galeria:

Gwiazdy na zdjęciach z dzieciństwa

Dominika Gwit

Aktorka również pokazała zdjęcie z dzieciństwa, jednak ze znacznie wcześniejszego etapu – na fotografii widzimy ją jako niemowlaka w objęciach jej mamy. „Dzień Dziecka! Powiem Wam, że mój Synek jest do mnie podobny. Tylko czy ja jestem podobna do mojej pięknej Mamy? Wszystkiego dobrego drogie dzieci!” – napisała Dominika Gwit.

Maria Winiarska i Zofia Zborowska

Choć Zofia Zborowska nie opublikowała zdjęcia z dzieciństwa, to zrobiła to za nią jej mama, Maria Winiarska. Mała Zosia mogła pochwalić się bujną fryzurą.

„Moje Bąbelki Kochane Hania i Zosia. Teraz to już są Bąble, ale dla mnie będą zawsze moimi malutkimi córeczkami. Kochamy je z mężem nad życie. W Dniu Dziecka życzymy wszystkim bąbelkom małym i dużym, zdrowym i chorym, biednym i bogatym Wszystkiego co Najpiękniejsze! Mamusia i Tatuś. Kochajmy dzieci, dbajmy o nie, szanujmy, wspierajmy. Wychowujmy je tak, żeby w przyszłości były dobrymi ludźmi dla nas, dla zwierząt. Dla świata” – napisała Maria Winiarska.

Ewa Chodakowska

Trenerka opublikowała kilka zdjęć z dzieciństwa i wróciła wspomnieniami do tego, jak była traktowana przez rówieśników. Dodała też długi motywujący post.

„Hahaha! Jak Ewka wychodzi zza bloku, to najpierw idą jej usta, później długo, długo nic innego, aż w końcu ona sama” – to najprzyjemniejsze, co usłyszałam na podwórku na temat moich ust... później już było tylko gorzej... I pewnie byłoby mi nieraz przykro, gdyby nie fakt, że w rodzinnym domu zawsze słyszałam, że jestem śliczna, mądra… tylko szkoda że taki łobuz. Dzieci potrzebują MIŁOŚCI! Czułości... poczucia bezpieczeństwa w ramionach RODZICÓW. Zapewnienia, że kiedy coś nabroją... będzie im wybaczone, kiedy je coś zaniepokoi... znajdą ukojenie, kiedy je ktoś zawiedzie... znajdą pocieszenie, kiedy ich duży/mały świat legnie w gruzach... otrzymają wsparcie. DZIECIŃSTWO TO FUNDAMENT PRZYSZŁOŚCI! Wygrałam los na loterii, bo urodziłam się w domu, który zapewnił mi to wszystko... Nie byłabym dziś tutaj, gdyby nie mój DOM... moja RODZINA!” – napisała Ewa Chodakowska.

Martyna Wojciechowska

Martyna Wojciechowska również podzieliła się zdjęciem sprzed lat, przy okazji wspominając dzień zrobienia zdjęcia. Złożyła też życzenia wszystkim dzieciom.

„TAK. TO JA! Sukienka z falbankami i lalka w wózku. Pamietam ten dzień w zerówce, miałam 6 lat i wielką niechęć do „bycia dziewczynką”, bo wtedy myślałam, że chłopcy mają fajniej. Pan fotograf miał przygotowane dwa kąciki z artystycznymi aranżacjami dla dziewczynek i dla chłopców. Dziewczynki miały wózeczek i lalki, a chłopcy oczywiście samochodziki i klocki. Tak właśnie zaczyna się „modelowanie” dzieci do ról wpisanych w sztywne ramy płci, niestety. Czas z tym skończyć! Te rajstopki i bambosze to jedno z moich wspomnień z dzieciństwa, o których wolałabym zapomnieć. Dodam tylko, że odbyły się bardzo twarde negocjacje zanim wystąpiłam w tym stroju. Ale rajstopek do dzisiaj nie noszę! Dzieciaki kochane, dzisiaj Wasze święto! Życzę Wam, żeby ta dziecięca ciekawość i zachwyt nad światem były z Wami zawsze, niezależnie od wieku. I nie dajcie się wtłaczać w żadne role, zawsze bądźcie sobą! Życzę Wam rodziców i nauczycieli, którzy też tak myślą i będą Was wspierać w nawet najbardziej nieoczywistych wyborach” – napisała Martyna Wojciechowska.

Czytaj też:

Dopasuj imię dziecka do znanego rodzica! Quiz dla prawdziwych znawców show-biznesuCzytaj też:

Te gwiazdy zaczynały kariery jako dzieci. Niektóre nazwiska zaskakują