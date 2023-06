Kinga Rusin pokazała zdjęcie z córką Polą sprzed 25 lat. Przy okazji... uderzyła w PiS

Kinga Rusin jest bardzo aktywna na Instagramie, gdzie regularnie publikuje zdjęcia i wpisy. Mimo że już od kilku lat nie pracuje jako dziennikarka, to często wykorzystuje swój instagramowy profil, by podzielić się z internautami ważnymi informacjami, a także by zabrać głos w publicznych dyskusjach. Kinga Rusin chętnie nie tylko pokazuje zdjęcia ze swoich podróży, ale też porusza tematy społeczno-polityczne. Zrobiła to również teraz przy okazji Dnia Dziecka.

Kinga Rusin świętuje Dzień Dziecka i uderza w PiS

Z okazji Dnia Dziecka Kinga Rusin opublikowała na Instagramie zdjęcie ze starszą córką Polą. Fotografia powstała 25 lat temu, czyli w 1998 roku, gdy Pola miała dwa lata. Zdjęcie stało się okazją dla Kingi Rusin do złożenia życzeń wszystkim dzieciom.

„Drogie Dzieci, w dniu Waszego święta życzę Wam z całego serca, żebyście miały szansę dorastać w normalnym, demokratycznym, europejskim kraju! Żeby pieniądze z budżetu, do którego dokładają się Wasi rodzice płacąc podatki, były wydawane na edukację, opiekę psychologiczną, pomoc tym z Was, które na starcie mają gorzej, a nie na „wille +” dla kolegów ministra i fejkowe fundacje służące wyłącznie drenowaniu naszej wspólnej kasy” – napisała Kinga Rusin.

Dziennikarka nie byłaby sobą, gdyby nie uderzyła mocno w polityków PiS-u. „Życzę Wam, żeby minister edukacji, który decyduje o Waszych szkołach nie był kato-oszołomem i nie robił że szkoły miejsca opresji dla wielu z Was, gdzie bałybyście się wyrazić własnego zdania lub powiedzieć na głos co czujecie. Żeby Rzecznik Praw Dziecka reprezentował Wasze interesy, a nie interesy ideologiczne partii, która załatwiła mu ciepłą posadkę” – dodała.

Kinga Rusin poruszyła też temat przyrody, o którą od lat również walczy. W swoich życzeniach wspomniała o czystym powietrzu, latach i zwierzętach. Na koniec znów wspomniała o partii rządzącej, a także wyborach. „Życzę Wam Kochane Dzieci kraju bez dyktatury i złodziejskiej ośmiornicy PiSu. Ps. Poproście rodziców, żeby poszli na wybory i głosując myśleli przede Wszystkim o Waszej przyszłości. Trzymam kciuki!” – napisała Kinga Rusin.

Życzenia dziennikarki spodobały się internautom. „Brawo Kinga, w punkt!”, „najpiękniejsze życzenia! Oby się spełniły!”, „Jak zawsze mądrze i odważnie! I jak zawsze 99 procent znanych i popularnych osób, z zasięgami milczy na to, co się dzieje w kraju, a Pani nigdy. Prawdziwa aktywistka społeczna”, „Jak zwykle w punkt Pani Kingo!” – komentują.

