Izabela Janachowska o zmianach w Polsacie. Chce zostać jurorką „Tańca z Gwiazdami”?

Izabela Janachowska jest jedną z prowadzących show „Taniec z Gwiazdami”. Kiedyś występowała na parkiecie, potem zaczęła sprawdzać się w innej roli. Ostatnio jednak mówi się dużo o nadchodzących zmianach w „Tańcu z Gwiazdami”. Podejrzewa się, że Edward Miszczak szykuje kolejną rewolucję, podobną do tych, które zrobił już w „Twoja twarz brzmi znajomo” czy „Naszym nowym domu”. Izabela Janachowska ujawniła, czy obawia się zmian.

Izabela Janachowska o zmianach w Polsacie

Można podejrzewać, że gwiazdy związane z kolejnym polsatowskim show, które na dodatek na razie zostało przesunięte na kolejny sezon, nie śpią spokojnie w nocy. „Super Express” spytał Izabelę Janachowską, jak ocenia dotychczasowe zmiany w Polsacie.

„Ja mam wrażenie, że tych newsów różnej dziwnej treści z moim nazwiskiem pojawia się bardzo dużo. Więc już na to nie reaguję po prostu. Na przykład, że mam być prowadzącą „Nasz nowy dom”. Co chwilę coś. Ja się non stop czegoś nowego dowiaduje. Natomiast jest nowy pan dyrektor, to są jego decyzje, a my się będziemy dostosowywać po prostu” – powiedziała Izabela Janachowska.

Galeria:

Izabela Janachowska ocenia zmiany w Polsacie

„Super Express” spytał również Izabelę Janachowską, czy widzi się w roli jurorki „Tańca z Gwiazdami”, bo według tabloidu, właśnie taką decyzję planuje podjąć Edward Miszczak. Okazuje się jednak, że Izabela Janachowska podchodzi do tego pomysłu sceptycznie.

„Wiesz co, nawet nigdy tym nie myślałam. Ja lubię prowadzić. Prowadząca ma bardzo wdzięczną rolę. Jak jury źle oceni, to pocieszy, pogłaszcze po głowie, powie, żeby głosowano. Wiec ja lubię tę rolę, wiesz?” – powiedziała.

Za jakiś czas dowiemy się, jakie ostatecznie zmiany dotkną „Taniec z Gwiazdami”.

Czytaj też:

Izabela Janachowska pokazała swój nowy apartament. Jest bardzo luksusowyCzytaj też:

Janachowska próbowała zniechęcić do siebie Jabłońskiego. Oto historia ich miłości