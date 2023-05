Kora zdradziła Kamila Sipowicza. „Odchorowałem to potwornie”

Kamil Sipowicz i Kora tworzyli związek przez 45 lat. Dopiero po 40 latach wzięli ślub, gdy artystka zaczęła chorować. Wydawało się, że zawsze byli wyjątkowo zgodną parą, ale teraz okazuje się, że Kora zdradziła Kamila Sipowicza. Mężczyzna wszystko ujawnił w biografii „Się żyje”.

Kora zdradziła Kamila Sipowicza

Kora i Kamil Sipowicz przeżywali kryzys w swoim związku w latach 90. To właśnie wtedy artystka wdała się w romans z Ilanem Luftem, Izraelczykiem, który pracował w firmie obrabiającej diamenty. W Polsce chciał znaleźć nową szlifiernię, ale znalazł... Korę. W biografii „Się żyje” Kamil Sipowicz przyznaje, że szybko odkrył romans ukochanej.

„Kora miała mnie kompletnie w d***e. Robiła, co chciała. Spotykała się z Luftem gdzieś w Beneluksie i w Izraelu. Kiedy byłem na granicy szaleństwa, ona poleciała raz jeszcze do Tel Awiwu, by spotkać się z Ilanem. Tyle że on ją olał. Zdezerterował. Kora powiedziała mi o tym przed śmiercią. Tatuś żony, czyli jego teść, postawił warunek: Kora albo diamenty. Gdyby Ilan został z Korą, zakręciłby mu kurek i byłby nikim. Nie znam szczegółów relacji Kory i Ilana, ale facet nie był ciekawy, może to wszystko między nimi opierało się na dobrym seksie?” – napisał Kamil Sipowicz w biografii.

Mąż artystki nie ukrywa, że to było traumatyczne przeżycie. Odebrał Korę z lotniska, gdy wracała od kochanka, a on sam był w tak złym stanie psychicznym, że myślał o... rozszerzonym samobójstwie. Do tej pory nie pogodził się z tym, co się wydarzyło. „Zasuwaliśmy naszym małym fiatem przez most Poniatowskiego i miałem plan, by pierdolnąć w barierkę. Fantazjowałem: spadniemy do Wisły i oboje zginiemy na miejscu. Tyle że nie starczyło mi odwagi. Odchorowałem to potwornie i do dzisiaj raz w tygodniu śni mi się zdrada Kory z Ilanem. Trauma, która nie chce mnie opuścić, wiecznie jątrząca się rana” – napisał Kamil Sipowicz.

Kora i Kamil Sipowicz poznali się w latach 70. Wtedy artystka była w związku z Markiem Jackowskim, z którym zamieszkała w jednej z warszawskich kamienic. Para miała razem syna Mateusza. W tej samej kamienicy mieszkał również Kamil Sipowicz. Wtedy Kora wdała się z nim w romans, zdradzając swojego ówczesnego męża.

