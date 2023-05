Katarzyna Dowbor ujawniła, jak syn zareagował na zwolnienie jej z Polsatu. „Byłam w szoku”

Kilka tygodni temu Katarzyna Dowbor straciła pracę w Polsacie. Dyrektor programowy Edward Miszczak zdecydował, że po 10 latach pracy nie będzie prowadziła już programu „Nasz nowy dom”. Wiadomość ta była ogromnym zaskoczeniem nie tylko dla niej, ale i dla jej widzów, którzy zgodnie stwierdzili, że nie będą oglądać programu z nową prowadzącą, którą została Elżbieta Romanowska. Z kolei Katarzyna Dowbor zdecydowała się ujawnić, jak zachowała się jej rodzina, gdy dowiedziała się o jej zwolnieniu.

Katarzyna Dowbor o reakcji rodziny na zwolnienie z pracy

Okazuje się, że Katarzyna Dowbor po zwolnieniu największe wsparcie uzyskała od dzieci. W rozmowie z „Super Expressem” opowiedziała, jak zareagowały.

„Dzieciaki stanęły za mną murem i to jest fantastyczne. Zawsze mogę na nie liczyć. Po moim zwolnieniu dzieciaki przyjechały do mnie do domu i zrobiliśmy burzę mózgów. Mieli tysiące pomysłów na mnie. Ja byłam w szoku. Od razu akcja-reakcja. Walczymy” – powiedziała.

Katarzynę Dowbor najbardziej zaskoczyła jednak reakcja jej syna, Macieja Dowbora, który od lat również pracuje w Polsacie. Obecnie współprowadzi program „Twoja twarz brzmi znajomo” wraz z Maciejem Rockiem. Gdy Maciej Dowbor dowiedział się o zwolnieniu mamy, stwierdził, że sam odejdzie z pracy! Jak na to zareagowała Katarzyna Dowbor?

„Absolutnie zabroniłam mu. Powiedziałam: „Nie wolno ci synu tego robić, bo robisz fajną rzecz, to jest fajny program”. Lubię też oglądać ten program. Zwłaszcza że występują tam niezwykle zdolni ludzie i on to robi bardzo dobrze. Absolutnie nigdy w życiu bym tego nie chciała” – powiedziała Katarzyna Dowbor.

Na razie Katarzyna Dowbor nie ujawniła, jakie ma plany zawodowe. Przyznała jednak, że zachwycił ją gest syna, który podczas Polsat Super Hit Festiwal zwrócił się do niej ze sceny. „To było cudowne. Powiem szczerze, że bardzo, bardzo mnie to wzruszyło. Nie spodziewałam się tego, bo on mi nic nie powiedział, bo to było na żywo. Oglądałam oczywiście festiwal, oglądałam syna w akcji” – przyznała.

