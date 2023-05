Filip Chajzer wrócił do „Dzień dobry TVN”, ale jeszcze nie wyzdrowiał. „To się tak ciągnie”

Filip Chajzer zniknął z „Dzień dobry TVN” na ponad dwa tygodnie. W instagramowym wpisie przyznał wtedy, że jego nieobecność jest związana z problemami zdrowotnymi. Nie ujawnił, co mu dolega, czym zaniepokoił swoich fanów. „Chwilę mnie nie będzie na antenie. Jestem pod opieką wybitnych specjalistów i dziękuję Bogu oraz moim najbliższym za to, że do nich w ostatniej chwili trafiłem” – napisał wtedy Filip Chajzer. Teraz ponownie pojawił się na antenie, ale przyznał, że jeszcze nie wyzdrowiał do końca.

Filip Chajzer o swoim zdrowiu

Filip Chajzer pojawił się we wtorkowym wydaniu „Dzień dobry TVN” u boku Małgorzaty Ohme. Wcześniej w tej roli zastępowała go Ewa Drzyzga. Widzowie szybko mogli jednak zauważyć, że prezenter boryka się z... chrypką.

„Ale się porobiło, proszę państwa. Dokładnie trzy tygodnie zostały do wakacji. Witajcie, 30. dzień maja, wtorek zaczynamy. Z niewielką chrypką, ale jest tak gorąco, klimatyzacja wiesz, wchodzisz gorąco, wychodzisz gorąco. To się tak ciągnie, ciągnie i dociągnąć nie może” – szybko wytłumaczył się Filip Chajzer.

Małgorzata Ohme doskonale rozumie problem swojego kolegi. „Ja też ostatnio miałam chrypę chyba przez cztery tygodnie” – powiedziała.

Oboje zgodnie stwierdzili, że muszą poruszyć ten problem w jednym z odcinków. Prowadzący wciąż jednak nie wyjaśnił swoim fanom, co mu dolegało. Na swoim instagramowym profilu cieszył się jednak z powrotu do pracy.

„Patrzę za okno w kierunku Hożej i myślę – życie jest piękne! Jak może być inaczej w tak piękną wiosnę (prawie lato). Życzę Wam wspaniałego dnia prosto ze studia „Dzień dobry TVN” – napisał.

Fani podzielili jego radość. „Znowu miło Pana widzieć Panie Filipie”, „Dzień dobry Filip, miło Cię widzieć”– pisali w komentarzach. Wielu fanów Filipa Chajzera doceniło również jego wygląd. „Ale fajnie wyglądasz, bardzo elegancko”, „Zdecydowanie lepiej patrzy mi się na Ciebie w takich włosach, a nie w blondzie”, „Garnitur sztos!” – komentują.

