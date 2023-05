Roksana Węgiel ujawnia, jak rodzice traktują jej narzeczonego. „Teraz jest inna sytuacja”

Od kilku miesięcy Roksana Węgiel jest związana ze starszym o 8 lat producentem Kevinem Mglejem. Nastolatka nie ukrywa już swojego uczucia, a kilka dni temu pochwaliła się nawet, że się zaręczyła ze swoim partnerem. Teraz w rozmowie z „Party” zdradziła, jak jej rodzice traktują Kevina i jak wygląda ich relacja.

Roksana Węgiel ujawnia, jak rodzice traktują jej narzeczonego

Mogłoby się wydawać, że relacja 18-letniej dziewczyny z 26-letnim mężczyzną będzie budzić niepokój jej rodziców. Jak jest w przypadku Roksany Węgiel? Okazuje się, że wprost przeciwnie! Nastolatka ujawniła to w rozmowie z „Party”.

„Moi rodzice mają super relację z Kevinem. Świetnie się dogadują, obserwuje to z boku i jestem pełna podziwu dla moich rodziców. Wcześniej nie byli tak skorzy do akceptowania moich poprzednich chłopaków, a teraz jest naprawdę zupełnie inna sytuacja i myślę, że oni też wiedzą, że to jest poważna relacja” – powiedziała Roksana Węgiel.

Ostatnio para po raz pierwszy pojawiła się razem na salonach. Roksana Węgiel i Kevin Mglej zostali zaproszeni na 14. urodziny magazynu „K-MAG” i chętnie pozowali do zdjęć. Już nawet tu widać było łączące ich uczucie. Roksana i Kevin nie szczędzili sobie czułości czy drobnych gestów wsparcia. To nie wszystko, bo zakochani zdecydowali się również na pierwszy wspólny wywiad ze „Światem Gwiazd”. Kevin Mglej wyznał, co zauroczyło go w Roksanie. „To była taka miłość od pierwszego wejrzenia, kiedy spotkaliśmy się w studiu. Żadne z nas tego nie planowało, po prostu zaiskrzyło. Roksana okazała się niesamowicie ciepłą, wrażliwą, empatyczną, dojrzałą osobą i tak, rozpłynąłem się” – powiedział mężczyzna. Roksana Węgiel potwierdziła, że między nimi zaiskrzyło na pierwszym spotkaniu. Zdradziła też, że połączyła ich „chemia nie do opisania”.

