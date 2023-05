NA ŻYWO: Trwa gala ShEO Awards 2023. Wśród laureatek m.in. Katarzyna Dowbor

20:59 Nagrodę w kategorii MENTORKA BIZNESU otrzymuje Beata Drzazga 20:58 Przekonuje innych przedsiębiorców, że miarą sukcesu jest wypracowanie go z innymi, a nie ich kosztem. Sama, na fundamencie z empatii i szacunku do chorych, zbudowała największą w Polsce firmę medyczną świadczącą usługi opieki długoterminowej, BetaMed S.A. To właśnie ona otworzyła naszej kolejnej laureatce, dziś prezes wielu firm, drogę na szczyt i to nie tylko w Polsce. Ale biznes to dla niej za mało. Od roku pełni funkcję dziekana wydziału Medycznego Akademii Górniczej w Katowicach, gdzie wykłada o komunikacji i empatii w opiece nad pacjentem. W czasie wystąpień inspiruje innych do działania przekonując, że chcieć to

móc 20:58 Już za moment poznamy MENTORKĘ BIZNESU 20:57 twitter.com 20:55 Za wykorzystywanie swojego medialnego potencjału do pomagania, nagrodę w kategorii Działalność charytatywna odbierze Omenaa Mensah



twitter.com 20:54 Od początku swojej aktywności medialnej angażuje się charytatywnie, jednak to wizyta w Ghanie, rodzinnym kraju jej ojca, możliwość poznania małych mieszkańców ośrodka dla „dzieci ulicy”, zainspirowały ją do stworzenia fundacji. Dziś nie tylko uwrażliwia nas na potrzeby dzieci mieszkających w Afryce, które bez pomocy nie mają najmniejszych szans na zdobycie choćby elementarnej edukacji i wyrwanie się z kręgu nędzy. Także w Polsce wspiera edukację najmłodszych i rozpowszechnia ideę tolerancji i równości 20:53 Przyszła pora na nagrodę ShEO w kategorii DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA 20:52 Liderka w ochronie zdrowia: Justyna Mieszalska, prezes Centrum Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 20:51 Nasza kolejna laureatka tworzyła liczne kampanie społeczne dotyczące zdrowia. Jest mocno zaangażowana w akcję „NIE nowotworom u dzieci" – już kolejny rok kierowane przez nią Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, wspólnie z Fundacją Ronalda McDonalda, prowadzi działania na rzecz profilaktyki onkologicznej u najmłodszych.

Aktywnie uczestniczy w przygotowanie Karty Dobrych Praktyk dla placówek medycznych, kampanii społecznej #ODWOLUJE #NIEBLOKUJE, która ma na celu zmniejszyć problem nieodwołanych przez pacjentów wizyt u lekarzy. Pod jej kierownictwem CM WUM otrzymało szereg nagród za wysoką jakość usług medycznych świadczonych w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej 20:46 Liderka Organizacji Pacjentek: Magdalena Kardynał, założycielka i prezes Fundacji OmeaLife – Rak Piersi nie ogranicza 20:50 Nagrodę w kategorii Liderka ochrony zdrowia wręczy Monika Richardson



20:46 Sama poznała trudnego przeciwnika, jakim jest rak, i dziś zawsze staje murem za kobietami, które też dostały taką diagnozę, próbuje prowadzić je „za rękę” po meandrach systemu ochrony zdrowia. Jest współtwórczynią pierwszego w Polce Centrum Wiedzy o Raku Piersi w Gdańsku i konferencji Omejka: wydarzenia skierowanego do młodych pacjentek. Niedawno, wspólnie z kilkoma innymi organizacjami, stworzyła Koalicję Wspólnie dla Zdrowia Kobiet. Zaangażowana, nieugięta, bezkompromisowa: jest wszędzie tam, gdzie można coś zmienić na lepsze 20:45 Teraz wręczmy nagrodę w kategorii Liderka Organizacji Pacjentek 20:31 twitter.com 20:20 Oto kilka zdjęć z gali ShEO Awards 2023











20:16 W debacie biorą udział:

- prof. Beata Naumnik, Kierownik I Kliniki Nefrologii i Transplantologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

- Justyna Mieszalska, Prezes Centrum Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

- Dorota Ligęza, Wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Moje Nerki

- Anna Śliwińska, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków 20:15 A teraz pora na debatę pt. „Bo nic nad zdrowie!" 5 na 100, czyli Niebezpieczne związki. Skąd taki tytuł? Tylko 5 osób ze 100 chorujących na nerki ma świadomość swojej choroby 20:10 Autorytet Medyczny: Profesor Beata Naumnik, Kierownik I Kliniki Nefrologii i Transplantologii z Ośrodkiem Dializ Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 20:09 „Kobieta Rakieta”: jak zapali się do działania, to nikt jej nie zatrzyma. A ma wiele do zrobienia, gdyż problem, którym się zajmuje, dotyka ponad 4 milionów Polaków, z czego tylko pięciu na stu jest zdiagnozowanych. Reszta nieświadomie żyje z tykającą bombą. Do niedawna zdiagnozowani „szczęśliwcy” mogli liczyć na dializy lub przeszczep nerek ratujące życie. Niezdiagnozowani umierali na… serce.

Podobnie jak niezauważana była choroba, tak samo niesłyszalny był do niedawna głos pacjentów. Do niedawna, bo dziś – dzięki naszej laureatce – potrzeby pacjentów wybrzmiewają wyraźnie i głośno 20:08 Na scenie pojawia się Małgorzata Rozenek-Majdan, laureatka ShEO z ubiegłego roku, która wręczy nagrodę w kategorii AUTORYTET MEDYCZNY



20:06 Liderka Biznesu – Wyroby Medyczne: Sylwia Borowska-Kurek Prezes Zarządu ABBOTT LABORATORIES POLAND I ABBOTT MEDICAL



img.wprost.pl 20:05 Przewodzi firmie medycznej, zaangażowanej w tworzenie przełomowych rozwiązań w profilaktyce, diagnostyce oraz leczeniu m.in. w cukrzycy. To dzięki jej staraniom Polska jest jednym z pierwszych krajów w Europie, w których chorzy na cukrzycę mogą korzystać z systemu pozwalającego na sprawdzanie poziomu cukru we krwi w każdej chwili, bez nakłuwania palca. Wykorzystuje on elementy sztucznej inteligencji i umożliwia zdalną wizytę u lekarza 20:04 Przyszedł czas na kategorię LIDERKA BIZNESU – WYROBY MEDYCZNE 20:03 Liderka Biznesu w kategorii Farmacja: Agnieszka Leszczyńska, prezes Zarządu Angelini Pharma Polska 20:03 Socha-Jakubowska: W biznesie stawia na nowoczesne technologie; dwa kluczowe dla niej słowa to: digitalizacja i efektywność. Kierowana przez nią w Polsce firma jest liderem w dziedzinie psychiatrii, zdobywa nagrody za wprowadzanie na rynek przełomowych terapii; wprowadza też nowe leki m.in. w neurologii, czy hematologii 20:02 W tej kategorii zostanie przyznana także druga statuetka. 20:01 Nagrodę Liderka Biznesu w kategorii Farmacja otrzymuje: Monique Clu Braun, Country President Novartis Poland 20:01 Siłą napędową jej pracy, jest możliwość wprowadzania innowacyjnych technologii i leków, których celem jest poprawa jakości życia i wydłużenie życia milionów ludzi.

Firma, którą kieruje w Polsce, wdraża metody leczenia, które są w stanie zatrzymać postępującą epidemię chorób serca, a także nowoczesne terapie m.in. w pulmonologii, immunologii, neurologii, okulistyce, onkologii i hematologii, chorobach rzadkich 20:00 Paulina Socha-Jakubowska: Ze świata sportu płynnie przechodzimy do świata zdrowia i medycyny. Na scenę zapraszam panią Jolantę Kloc, wiceprezes zarządu PMPG S.A., która wręczy nagrody w kategorii LIDERKA BIZNESU – FARMACJA 19:59 - Niestety nie mogę osobiście odebrać nagrody, jestem na Diamentowej Lidze. To dla mnie ogromne wyróżnienie, bo kobiet w sporcie mamy mnóstwo. Mam nadzieję, że swoją postawą będę inspirować do tego, żeby działać - mówi Anna Kiełbasińska na specjalnym nagraniu 19:58 Nagroda trafia do Anny Kiełbasińskiej



twitter.com 19:58 Zawodowy sport musi się czymś różnić od rekreacji: nie tylko wynikami, ale też poświęceniem i bólem – powiedziała w jednym z wywiadów. Ale to jej poświęcenie daje nam medale, powody do dumy, rozpala emocje kibiców i zawsze nadzieję na „więcej”. Jest jedną z najbardziej utytułowanych polskich lekkoatletek, wicemistrzynią olimpijską, wicemistrzynią świata i halową mistrzynią Europy. I choć jakiś czas temu zastanawiała się nad zakończeniem kariery, ostatnie miesiące pokazały, że może sięgać po najważniejsze sportowe trofea 19:57 Kolejna kategoria to MISTRZYNI SPORTU, którą wręczy sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki - Anna Krupka 19:53 Nagrodę w kategorii WALKA O RÓWNOUPRAWNIENIE I PRAWA KOBIET w imieniu IRAŃSKICH REWOLUCJONISTEK odbierze Toska Olami Haldżiri - prawniczka, która emigrowała do Polski, organizatorka łódzkich protestów w obronie irańskich bohaterek



twitter.com 19:52 Paulina Socha-Jakubowska: W ubiegły roku nagroda specjalna ShEO trafiła w ręce Pierwszej Damy Ukrainy, pani Oleny Zełenskiej. Nagrodziliśmy także polskie oraz ukraińskie wolontariuszki, prawdziwe heroski, które w obliczu wojny otworzyły swoje domy i serca. W tym roku także nie zapominamy o sprawach fundamentalnych.



Gdyby nie wojna na Ukrainie, heroiczny opór, jaki stawiają teokratycznemu reżimowi irańskie kobiety, byłby czymś, co skupia uwagę całego świata. Tym bardziej ważne jest, żeby nie zapominać, że kobiety w Iranie upomniały się o swoją godność i podstawowe prawa, płacąc za to najwyższą cenę. Masowe aresztowania i egzekucje wspierających uliczne protesty aktywistów, trucie dzieci w szkołach - żadna z tych zbrodni nie osłabiła siły sprzeciwu narodu irańskiego wobec opresji. Jest to opór, w którym prym wiodą irańskie kobiety i który zasługuje na nasze największe uznanie i masowe wsparcie 19:49 Nagrodę w kategorii NOWA GENERACJA odbierze Klara Kowalczyk 19:49 Ściga się na gokartach, ramię w ramię z chłopcami. Udowadnia, że określenia „męski sport” czy „męska dyscyplina” już są passe, bo kobiety chcą i mogą osiągać triumfy w sporcie motorowym. W 2022 roku wywalczyła tytuł drugiego Wicemistrza Polski i stanęła na podium jako jedyna dziewczyna w całych Kartingowych mistrzostwach kraju. Obecnie jest kierowcą legendarnego włoskiego zespołu, przez fachowców uznana została także najbardziej obiecującą zawodniczką młodego pokolenia. Jej marzenie na przyszłość, to jeździć w Formule 1. Nierealne? Skądże. Przecież kolejna laureatka pokazuje, że „Możesz być, kim chcesz! 19:46 Na scenie pojawia się Agnieszka Hyży, która wręczy nagrodę w kategorii NOWA GENERACJA 19:46 - Jestem w mediach od 40 lat, robiłam to co kocham. Dziewczyny, kto jak nie my? Doskonale sobie damy radę. Wiem z doświadczenia, że kiedy jedne drzwi się zamykają, inne się otwierają - mówi Katarzyna Dowbor 19:45 Nagrodę otrzymuje KATARZYNA DOWBOR



twitter.com 19:44 Najgorętsze nazwisko ostatnich tygodni, jej zawodowe losy ostatnio śledzi cała Polska. Jedna z tych gwiazd, o której myślimy od razu, gdy tylko pada hasło TELEWIZJA. Sama ze szklanym ekranem związana jest od 40 lat i nic nie wskazuje na to, by – wbrew niektórym – z widzami miała się żegnać.

Jej charyzma, doświadczenie, klasa i empatia – są nie do podrobienia. To ona przez ostatnie lata, prowadząc jeden z najpopularniejszych programów telewizji „Polsat”, czyli „Nasz nowy dom”, dawała nadzieję ludziom boleśnie doświadczonym przez los, udowadniała, że telewizja, nawet komercyjna, może prowadzić działalność misyjną 19:43 Pierwszą nagrodę - w kategorii GWIAZDA MEDIÓW wręczy Katarzyna Burzyńska-Sychowicz 19:42 Paulina Socha-Jakubowska: Urszula Dudziak, odbierając w ubiegłym roku statuetkę dla Ikony Kultury, zwróciła się do kobiet mówiąc: „Dosyć tego gadania! Idziemy po władzę”. Zatem zaczynamy, przejmujemy władzę, na razie przynajmniej na najbliższe dwie godziny 19:37 Galę otwiera krótkie przemówienie Katarzyny Gintrowskiej. Prezes Zarządu PMPG Polskie Media S.A. podkreśla, że "Wprost" jest jedną z nielicznych marek, która ma w swoim zarządzie tylko kobiety 19:35 - Jeden z największych hitów nieodżałowanej Tiny Turner, królowej rock’n’rolla, otworzył galę ShEO 2023. Tina swoim pięknym, choć przecież nie zawsze łatwym życiem udowadniała, że mimo przeciwności losu można sięgać gwiazd. Że choć czasem trzeba płynąć pod prąd, liczy się cel - mówi prowadząca galę dziennikarka "Wprost" Paulina Socha-Jakubowska 19:30 Rozpoczynamy uroczyste rozdanie nagród ShEO Awards 2023. Na początek utwór Tiny Turner - "Simply the best" 18:55 Kapituła plebiscytu nagrodzi kobiety w różnych dziedzinach m.in. Liderka Ochrony Zdrowia, Gwiazda Mediów Cyfrowych, Mistrzyni Sportu, Działalność charytatywna oraz Debiut roku 18:50 Już o godzinie 19 rozpocznie się uroczysta gala ShEO Awards 2023. Do kogo w tym roku trafią statuetki? Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo!

Gala ShEO Awards 2023 to ukłon redakcji Wprost wobec kobiet, które wpływają na losy nie tylko kraju, ale również i świata. Nazwa ShEO to połączenie dwóch słów: CEO – chief executive officer, dyrektor generalny oraz She – ona. – Kobiety, które nagrodziliśmy, umiały przezwyciężyć swoje słabości i mimo przeciwności losu osiągnęły sukces. Postanowiły pójść niełatwą drogą realizowania własnych ambicji, jednocześnie niosąc pomoc innym – mówiła podczas ostatniej gali Katarzyna Gintrowska, dyrektor generalna PMPG Polskie Media, wydawcy portalu „Wprost”.

W ubiegłych latach statuetki trafiały zarówno do gwiazd muzyki czy filmu, jak i tych kobiet, które mają ogromne zasługi na polu działalności charytatywnej lub biznesowej. Nasze laureatki łączy jedno – sukces osiągnęły dzięki swojej wytrwałości i konsekwencji. Celem naszego przedsięwzięcia, podobnie jak wielu laureatek, jest wspieranie kobiet w budowaniu poczucia własnej wartości i w przezwyciężaniu słabości.

ShEO Awards 2023 – kategorie

W 2023 roku kobiety zostaną uhonorowane aż w 20 kategoriach. W sposób szczególny chcemy zwrócić uwagę na to, jak ważny jest kobiecy głos we współczesnym świecie, jak kobieca perspektywa ten świat może zmieniać, na sposób, w jaki kobiety osiągają spektakularne sukcesy wieszcząc koniec „szklanego sufitu”.

Już w poniedziałek 29 maja o 19 stanie się jasne, kto będzie mógł się pochwalić nagrodą w kategorii: Gwiazda Mediów, Ikona Kultury czy Promotorka naturalności w mediach społecznościowych oraz Mentorka Biznesu.

Statuetki trafią także do tych kobiet, które nie tylko walczą o swoje prawa, ale również wspierają inne kobiety i zmieniają dla nich świat.

Ostatnie lata pokazały nam, jak ważna jest ochrona zdrowia. Dlatego też w tym roku kapituła uhonoruje również kobiety w takich dziedzinach jak: Autorytet medyczny, Liderka Organizacji Pacjentek, Liderka Biznesu – Farmacja.

Czytaj też:

„Wprost” nagradzał kobiety, które mówią o rzeczach ważnych. Kto w poprzednich latach otrzymał statuetkę?Czytaj też:

ShEO Awards 2023. W jakich dziedzinach „Wprost” nagrodzi kobiece liderki?