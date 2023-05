NA ŻYWO: ShEO Awards 2023. Do kogo w tym roku trafią statuetki?

19:35 - Jeden z największych hitów nieodżałowanej Tiny Turner, królowej rock’n’rolla, otworzył galę ShEO 2023. Tina swoim pięknym, choć przecież nie zawsze łatwym życiem udowadniała, że mimo przeciwności losu można sięgać gwiazd. Że choć czasem trzeba płynąć pod prąd, liczy się cel - mówi prowadząca galę dziennikarka "Wprost" Paulina Socha-Jakubowska 19:30 Rozpoczynamy uroczyste rozdanie nagród ShEO Awards 2023 18:55 Kapituła plebiscytu nagrodzi kobiety w różnych dziedzinach m.in. Liderka Ochrony Zdrowia, Gwiazda Mediów Cyfrowych, Mistrzyni Sportu, Działalność charytatywna oraz Debiut roku 18:50 Już o godzinie 19 rozpocznie się uroczysta gala ShEO Awards 2023. Do kogo w tym roku trafią statuetki? Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo!

Gala ShEO Awards 2023 to ukłon redakcji Wprost wobec kobiet, które wpływają na losy nie tylko kraju, ale również i świata. Nazwa ShEO to połączenie dwóch słów: CEO – chief executive officer, dyrektor generalny oraz She – ona. – Kobiety, które nagrodziliśmy, umiały przezwyciężyć swoje słabości i mimo przeciwności losu osiągnęły sukces. Postanowiły pójść niełatwą drogą realizowania własnych ambicji, jednocześnie niosąc pomoc innym – mówiła podczas ostatniej gali Katarzyna Gintrowska, dyrektor generalna PMPG Polskie Media, wydawcy portalu „Wprost”.

W ubiegłych latach statuetki trafiały zarówno do gwiazd muzyki czy filmu, jak i tych kobiet, które mają ogromne zasługi na polu działalności charytatywnej lub biznesowej. Nasze laureatki łączy jedno – sukces osiągnęły dzięki swojej wytrwałości i konsekwencji. Celem naszego przedsięwzięcia, podobnie jak wielu laureatek, jest wspieranie kobiet w budowaniu poczucia własnej wartości i w przezwyciężaniu słabości.

ShEO Awards 2023 – kategorie

W 2023 roku kobiety zostaną uhonorowane aż w 20 kategoriach. W sposób szczególny chcemy zwrócić uwagę na to, jak ważny jest kobiecy głos we współczesnym świecie, jak kobieca perspektywa ten świat może zmieniać, na sposób, w jaki kobiety osiągają spektakularne sukcesy wieszcząc koniec „szklanego sufitu”.

Już w poniedziałek 29 maja o 19 stanie się jasne, kto będzie mógł się pochwalić nagrodą w kategorii: Gwiazda Mediów, Ikona Kultury czy Promotorka naturalności w mediach społecznościowych oraz Mentorka Biznesu.

Statuetki trafią także do tych kobiet, które nie tylko walczą o swoje prawa, ale również wspierają inne kobiety i zmieniają dla nich świat.

Ostatnie lata pokazały nam, jak ważna jest ochrona zdrowia. Dlatego też w tym roku kapituła uhonoruje również kobiety w takich dziedzinach jak: Autorytet medyczny, Liderka Organizacji Pacjentek, Liderka Biznesu – Farmacja.

Czytaj też:

„Wprost” nagradzał kobiety, które mówią o rzeczach ważnych. Kto w poprzednich latach otrzymał statuetkę?Czytaj też:

ShEO Awards 2023. W jakich dziedzinach „Wprost” nagrodzi kobiece liderki?