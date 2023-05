Relacja z gali ShEO Awards. „Wprost” uhonorował kobiety

Za nami wieczór pełen wzruszeń, ważnych słów i przede wszystkim docenienia kobiet. W poniedziałek 29 maja 2023 roku odbyła się kolejna gala ShEO Awards. „Wprost” uhonorował kobiety, które w mistrzowskim stylu osiągają swoje cele i realizują marzenia. Są ambitne, silne, mądre, utalentowane, przebojowe, zdeterminowane, odważne i waleczne. Wśród tegorocznych zwyciężczyń znalazły się prawdziwe gwiazdy i autorytety, a statuetki wręczyły im laureatki z poprzednich lat.

ShEO Awards 2023. Wszystkie zwyciężczynie

ShEO Awards 2023 jak co roku prowadziła dziennika „Wprost” Paulina Socha-Jakubowska, a galę otworzył jeden z utworów Tiny Turner, która swoim życiem udowadniała, że nie ma rzeczy niemożliwych. Chwilę później głos zabrała Katarzyna Gintrowska, Prezes Zarządu PMPG Polskie Media S.A. – To wyjątkowy wieczór… nasz wieczór, wieczór pań, kobiet i dziewcząt – podkreśliła ze sceny.

Wieczór zdecydowanie należał do kobiet. Wyróżnienie w pierwszej kategorii powędrowało do jednej z tych kobiet, o której myślimy od razu, gdy tylko pada hasło telewizja. Sama ze szklanym ekranem związana jest od 40 lat i nic nie wskazuje na to, by – wbrew niektórym – z widzami miała się żegnać. Nagrodę w dziedzinie Gwiazda Mediów otrzymała Katarzyna Dowbor.

– Jestem w mediach od 40 lat, robiłam to co kocham. Dziewczyny, kto jak nie my? Doskonale sobie damy radę. Wiem z doświadczenia, że kiedy jedne drzwi się zamykają, inne się otwierają – mówiła Katarzyna Dowbor.

Jeszcze przed ogłoszeniem kolejnego nazwiska mogliśmy zobaczyć niesamowity spot Barbie. Marka od wielu lat prowadzi kampanię zmieniającą świadomość dziewczynek i pokazującą im, że mogą osiągać te same sukcesy, co chłopcy. Chwilę później nagrodę ShEO w kategorii Nowa Generacja otrzymała Klara Kowalczyk, która w 2022 roku wywalczyła tytuł drugiego Wicemistrza Polski i stanęła na podium jako jedyna dziewczyna całych Kartingowych mistrzostwach kraju. Statuetkę wręczyła Agnieszka Hyży, która w zeszłym roku sama została uhonorowana ShEO Awards.

„Wprost” nie zapomniał o fundamentalnych prawach kobiet

W ubiegły roku nagroda specjalna ShEO trafiła w ręce Pierwszej Damy Ukrainy, pani Oleny Zełenskiej. Nagrodziliśmy także polskie oraz ukraińskie wolontariuszki, prawdziwe heroski, które w obliczu wojny otworzyły swoje domy i serca.

W tym roku także nie zapomnieliśmy o sprawach fundamentalnych. Nagrodę kategorii Walka o równouprawnienie i prawa kobiet powędrowała do irańskich rewolucjonistek. Z rąk Natalii Rzewińskiej, redaktorki zarządzającej Wprost.pl odebrała ją Touska Gholami Khaljiri, prawniczka, która emigrowała do Polski, organizatorka łódzkich protestów w obronie irańskich bohaterek.

Sport, zdrowie i farmacja. ShEO Awards to wyróżnienia w wielu kategoriach

Kolejną kategorią, w której nie może zabraknąć wyróżnień dla kobiet, jest sport. Statuetkę Mistrzyni Sportu wręczyła sekretarza stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Anna Krupka. Otrzymała ją jedna z najbardziej utytułowanych polskich lekkoatletek, wicemistrzyni olimpijska i wicemistrzyni świata, a także halowa mistrzyni Europy – Anna Kiełbasińska.

– Niestety nie mogę osobiście odebrać nagrody, jestem na Diamentowej Lidze. To dla mnie ogromne wyróżnienie, bo kobiet w sporcie mamy mnóstwo. Mam nadzieję, że swoją postawą będę inspirować do tego, żeby działać – mówiła Anna Kiełbasińska wprost ze stadionu, na specjalnym nagraniu, skierowanym do obecnych na gali.

Ze świata sportu płynnie przeszliśmy do świata zdrowia i medycyny. Nagrody w kategorii Liderka Zdrowia – Farmacja wręczyła Jolanta Kloc, wiceprezes zarządu PMPG S.A. Jedna z nich powędrowała do Monique Clua Braun, Country President Novartis Poland a druga do Agnieszki Leszczyńskiej, prezes Zarządu Angelini Pharma Polska. Jolanta Kloc uhonorowała także zwyciężczynię kolejnej kategorii, jaką była Liderka Biznesu – Wyroby Medyczne. Wyróżnienie trafiło w ręce Sylwii Borowskiej-Kurek, Prezes Zarządu Abbott Laboratories i Abbott Medical Poland.

Kolejną kategorią związaną ze zdrowiem był Autorytet Medyczny. Nagrodę wręczyła Małgorzata Rozenek-Majdan, laureatka ShEO Awards 2022. Uznanie kapituły jednogłośnie zdobyła profesor Beata Naumnik, Kierownik I Kliniki Nefrologii i Transplantologii z Ośrodkiem Dializ Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Temat zdrowia pozostał z nami na dłużej. Na wydarzeniu nie zabrakło debaty „Bo nic nad zdrowie!", która poprowadziła Katarzyna Pinkosz, jedna z najczęściej nagradzanych w Polsce dziennikarek zajmujących się zdrowiem.

Zdrowie to jednak nie tylko lekarze i specjaliści, ale przede wszystkim pacjenci i ich dobro. Właśnie za to została nagrodzona Magdalena Kardynał. Założycielka i prezes Fundacji OmeaLife – Rak Piersi nie ogranicza, otrzymała statuetkę w kategorii Liderka Organizacji Pacjentek. Natomiast Liderką ochrony zdrowia Justyna Mieszalska, prezes Centrum Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Statuetkę wręczyła jej dziennikarka Monika Richardson.

ShEO Awards to nagrody dla kobiet, które zmieniają świat na lepsze

ShEO Awards 2023 nie mogło pominąć działań charytatywnych. Zwyciężczyni w kategorii Działalność charytatywna od początku swojej działalności medialnej pomaga innym, jednak to wizyta w Ghanie, rodzinnym kraju jej ojca, możliwość poznania małych mieszkańców ośrodka dla „dzieci ulicy”, zainspirowały ją do stworzenia fundacji. Omenaa Mensah swój medialny potencjał skutecznie wykorzystuje w pomaganiu innym.

Kolejną statuetkę wręczyła Agnieszka Jabłońska, wiceprezes zarządu PMPG SA. W kategorii Mentorka biznesu zwyciężyła Beata Drzazga, która nie tylko stworzyła największą w Polsce firmę medyczną świadczącą usługi opieki długoterminowej, BetaMed S.A., ale także od roku pełni funkcję dziekana wydziału Medycznego Akademii Górniczej w Katowicach.

Nagrodę w kategorii Przełamywanie barier otrzymała wyjątkowa kobieta. Stoczyła walkę z chorobą nowotworową, straciła ciążę, uległa poważnemu wypadkowi samochodowemu, ze którego skutkami walczyła przez 12 lat. Ale nie poddała się. Dziś na swoim koncie ma tytuł Mistrzyni Świata i Europy, finalistki Igrzysk Paraolimpijskich w Tokio, multimedalistki Mistrzostw Polski. Statuetkę otrzymała Justyna Franieczek.

ShEO Awards – uhonorowanie kobiecej siły w różnych dziedzinach

Chwilę później na scenie pojawiła się Małgorzata Golińska, dyrektor ds. transformacji cyfrowej PMPG, która wręczyła nagrodę w kategorii Łamanie stereotypów Mice Urbaniak, artystce, w której żyłach płynie muzyka. O uzależnieniu, chorobie dwubiegunowej, odwyku i stanie remisji opowiada bardzo szczerze, dając tym samym nadzieję innym.

Trudno wyobrazić sobie świat bez mediów społecznościowych, ale jednocześnie bardzo łatwo uwierzyć w perfekcyjność promujących się tam użytkowników. Kolejne laureatki walkę z tym opanowały do perfekcji. Gwiazdą mediów cyfrowych w kategorii Promotorka naturalności w mediach społecznościowych zwyciężyła Joanna Koroniewska. Natomiast za pokazywanie macierzyństwa non-fiction, życia bez filtrów i wspieranie kobiet Aleksandra Żebrowska. Wyróżnienie odebrała z rąk Joanny Przetakiewicz.

Podczas wydarzenia „Wprost” nie mógł zapomnieć o kobietach, które dopiero idą po swoje. Decyzja kapituły dotycząca kategorii Debiut roku była jednogłośna. Powiedzieć, że ostatnie miesiące należą do niej, to nic nie powiedzieć. Jest jedną z najbardziej rozchwytywanych i – co istotne – najlepiej ocenianych aktorek młodego pokolenia. Statuetka ShEO Awards 2023 powędrowała do Heleny Englert, a wręczyła ją Gabriela Keklak, która kieruje działem Rozrywka.

Ostatnią z nagród ShEO Awards 2023 wręczyła przedstawicielka młodego pokolenia artystów Victoria Lisiecka. Nagroda w kategorii Działaczka eko powędrowała do Joanny Krupy, która od wielu lat upomina się o prawa zwierząt, wykorzystując do tego ogromne zasięgi w sieci. Gwiazda nie tylko walczy o prawa zwierząt, ale dba o dobro planety i promuje minimalizm, dbając tym samym o dobro naszej planety.