„Wprost” nagradzał kobiety, które mówią o rzeczach ważnych. Kto w poprzednich latach otrzymał statuetkę?

W ubiegłych latach statuetki Sheo otrzymywały wielkie nazwiska – gwiazdy sportu, biznesu, medycyny, dziennikarstwa, muzyki, filmu czy działalności charytatywnych. Ze sceny padło wiele słów, które wnoszą do serc innych kobiet nadzieję, inspirację i chęć rozwijania własnych skrzydeł. Niejednokrotnie podczas gali Sheo poczuć można było wsparcie od kobiet, z którymi chociaż nie spędzamy na co dzień czasu, mamy w końcu tak wiele wspólnego. Przypominamy momenty z poprzednich gal, które najbardziej zapadają w pamięć.

Laureatki Sheo wzorem dla kobiet

Rok temu „Wprost” nagrodziło pierwszą damę Ukrainy Ołenę Zełenską, w imieniu której nagrodę odebrał chargé d’affaires Ambasady Ukrainy w Polsce, Oleh Kuts. Pierwsza Dama w specjalnym nagraniu podziękowała za nagrodę, zwracając uwagę na rolę kobiet w owładniętej wojną Ukrainie. Jak podkreślała, Ukrainki są silne i wiedzą o tym. – I ta siła rośnie poprzez poświęcanie się i pomoc innym – zaznaczyła wyrażając przekonanie, że to będzie „ta sama siła, która stanie się integralną i ważną częścią w odbudowie Ukrainy”.

Małgorzata Rozenek-Majdan od lat porusza temat leczenia niepłodności metodą in vitro. Na gali ShEO Awards 2021 odebrała statuetkę dla kobiet przełamujących stereotypy. Gwiazda założyła fundację, która uczy polskie społeczeństwo mówienia bez wstydu o niepłodności i walczy, by in vitro było refundowane przez NFZ.

– In vitro to oczywiście też problem natury finansowej. To nie brak wiedzy naszych lekarzy, ale brak funduszy sprawia, że wiele rodzin zwyczajnie na to nie stać i to jest straszne. Brak refundacji jest też o tyle zły, że sprowadził tę metodę do podziemia, w jakiś sposób sprawił, że stała się „niegodna” i z tym musimy walczyć – stwierdziła Rozenek-Majdan, dodając, że jej fundacja działa dwutorowo. Z jednej strony edukuje społeczeństwo, uczy mówienia o niepłodności bez wstydu, tak, jak nauczyliśmy się mówić o depresji, z drugiej zaś zbiera fundusze i walczy o przywrócenie refundacji na in vitro. – To po prostu musi się w końcu zmienić – powiedziała gwiazda.

Kilka mądrych rad przekazała w 2022 roku Urszula Dudziak, odbierając nagrodę Sheo „Ikona Kultury”. Zapytaliśmy też Urszulę Dudziak jaką radę dałaby samej sobie z młodości. Gwiazda odpowiedziała z typowym dla siebie zachwytem do życia.

– 30 lat temu, a może jeszcze wcześniej, bo w tej chwili mam 79 lat, co bym powiedziała samej sobie? Właściwie jedyna rada to, że na wszystko przyjdzie czas. Że nie ma skrótów, że trzeba słuchać mądrych ludzi, trzeba dużo czytać. Trzeba zachować w sobie ciekawość dziecka, obserwować wszystko, co się dzieje, być ciekawym świata — to jest najważniejsze. I przede wszystkim mieć dystans. Powiedziałabym: Uluś, miej dystans do świata i miej dystans do siebie – poradziła artystka.

Podczas drugiej edycji gali nagród ShEO Awards „Wprost” nagrodziło też Agnieszkę Gozdyrę. Mimo fali hejtu, która czasem w jej kontekście wzbiera, ona po prostu robi swoje. Rozmawia z najważniejszymi postaciami polskiej sceny politycznej, pomagając widzom zrozumieć jej zawiłości. Do swoich programów zaprasza nawet bardzo kontrowersyjne postaci, by na żywo weryfikować, czym te kontrowersje są powodowane.

– Z roku na rok to się zmienia, jednak kobietom nadal jest trudniej niż mężczyznom. Jeśli jednak są mądre, a już coś osiągnęły, to wyciągną pomocną dłoń do innej kobiety, w której dostrzegą talent i ambicję. I nie chodzi tu o przysłowiową „solidarność jajników”, ale o to, że nam, właśnie ze względu na płeć, może być nieco trudniej – stwierdziła Gozdyra.

Za wybitne osiągnięcia sportowe i wkład w rozwój polskiego sportu statuetkę odebrała także Natalia Partyka. Mistrzyni paraolimpijska stwierdziła, że sytuacja w sporcie zmienia się, głównie za sprawą zawodniczek osiągających sukcesy na arenie międzynarodowych.

– Ich wyniki są coraz bardziej doceniane, co mnie bardzo cieszy. Mam nadzieję, że ja też swoją małą cegiełkę do tego wszystkiego dorzucam, bo bardzo bym chciała, żeby sport był jeden. Chciałabym, żeby nie było podziałów na sport męski i kobiecy, żeby wszystkie wyniki były odbierane z takim samym szacunkiem – podkreśliła.

