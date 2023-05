Piątkowe nowości na Netflix. Cztery dobre tytuły od platformy

W tym tygodniu na Netflix trafiło już całkiem sporo nowych tytułów, jednak na piątek zawsze platforma zostawia subskrybentom największe perełki. Przejrzyjcie listę premier i sprawdźcie, czy znajdziecie coś idealnego dla siebie.

Piątek na Netflix. Co nowego obejrzymy?

„Przypływ”



Sielskie życie mieszkańców niewielkiej azorskiej wioski Rabo de Peixe zaburza wyrzucony na brzeg ładunek kokainy. Młody rybak o imieniu Eduardo wraz z przyjaciółmi obmyślają biznesplan, ale tona kokainy szybko przyciąga uwagę postronnych osób. W tej niebezpiecznej przygodzie bez odwrotu naszym bohaterom przyjdzie stawić czoła nie tylko właścicielom ładunku, ale także policji i wielu innym nieprzewidywalnym postaciom.



„Grillmasterzy w akcji”



„Grillmasterzy w akcji” to składający się z ośmiu odcinków program reality TV, w którym miłośnicy grillowania z całych Stanów stają do walki o tytuł amerykańskiego arcymistrza grilla. Gospodarzami programu są Rutledge Wood i Lyric Lewis. Z kolei rola sędziów przypadła prawdziwym legendom grillowania —Kevinowi Bludso i Melissie Cookston. W każdym odcinku Kevin i Melissa postawią grillmasterów przed zadaniem, które sprawdzi ich umiejętności w sposób, jakiego na pewno się nie spodziewali. Czy będą umieć upiec każdy rodzaj mięsa? Czy dadzą radę opanować tradycyjne metody i techniki? Czas rozpalić pod rusztem!



„Krew i złoto”



Wiosna 1945 roku — ostatnie dni II wojny światowej. Film „Krew i złoto” opowiada historię niemieckiego dezertera Heinricha (Robert Maaser), odważnej młodej rolniczki Elsy (Marie Hacke) i grupy nazistów. Heinrich wraca z frontu do domu i marzy o spotkaniu z córką. Po drodze wpada jednak w ręce maruderów z SS i zostaje powieszony na drzewie z rozkazu ich dowódcy (Alexander Scheer). W ostatniej chwili żołnierza ratuje Elsa, która udziela mu schronienia w swoim gospodarstwie. Tymczasem esesmani przetrząsają pobliską wieś w poszukiwaniu ukrytych przez Żydów kosztowności. Napotykają jednak wrogość ze strony jej mieszkańców, którzy chcieliby zagarnąć skarb dla siebie. Wkrótce Heinrich i Elsa wbrew swej woli zostają wciągnięci w szaleńcze poszukiwania złota, które prowadzą do krwawej rozprawy w wiejskim kościele.



„Tin & Tina”



Po traumatycznym poronieniu młoda para adoptuje z klasztoru parę bliźniąt, jednak wkrótce obsesja dzieci na punkcie religii zaczyna odbijać się na rodzinie.

