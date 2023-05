Czerwiec w Disney+. Lista nowości

Czerwiec zwiastuje początek wakacji, dłuższe dni i wieczory i więcej czasu na oglądanie ciekawych seriali i porywających filmowych hitów. Na Disney+ pojawi się najnowszy hit Jamesa Camerona „Avatar: Istota wody”. Ponadto, na widzów czeka premiera brytyjskiego serialu oryginalnego „Goło i wesoło” czy biograficznego filmu „Flamin’ Hot: smak sukcesu” w reżyserii Evy Longorii. Fani Marvela również mogą czuć podekscytowanie, a to z powodu najnowszej odsłony 5 fazy MCU, czyli serialu „Tajna inwazja”. Oglądanie dopełni nowy film dokumentalny „Stan Lee”.

Czerwcowe nowości na Disney+

„Tajna inwazja” – 21 czerwca



„Tajna inwazja” to najnowszy serial Marvel Studios, będący częścią MCU. Nick Fury dowiaduje się, że ludzkość ma zostać zaatakowana przez radykalną frakcję zmiennokształtnych Skrulli. Wzywa na pomoc grupę sprawdzonych sojuszników: Everetta Rossa, Marię Hill i zaprzyjaźnionego Skrulla Talosa. Rozpoczyna się wyścig z czasem, by zapobiec nadciągającej katastrofie i ocalić ludzkość.



„Avatar: Istota wody” – 7 czerwca



James Cameron powraca na Pandorę w wielkim stylu, osiągając w "Avatar: Istota wody" wyżyny artystyczne. W zapierającej dech nowej odsłonie, rozgrywającej się ponad dziesięć lat po wydarzeniach z pierwszej części, śledzimy losy rodziny Sullych i poznajemy majestatyczne morskie stworzenia zwane tulkunami.



„Goło i wesoło” – 14 czerwca



Minęło 25 lat, odkąd sześciu bezrobotnych facetów obnażyło się w filmie „Goło i wesoło”. Od tamtej pory świat bardzo się zmienił, a oni? Gaz został dziadkiem i nie starzeje się z gracją. Wciąż wymyśla nowe, szalone przekręty, a jego nastoletnia córka idzie w jego ślady. Dave wciąż jest jego najlepszym przyjacielem – tyle że już ze sobą nie rozmawiają. Zamiast tego Dave wlecze się przez życie, oddany swej żonie i ich pieskowi. Jednak Jean oczekuje, że wyprowadzanie ich czworonoga nie będzie jedyną ambicją Dave’a – zwłaszcza teraz, kiedy została dyrektorką problematycznej szkoły. Gerald, już na emeryturze, nie potrafi odnaleźć się we współczesnym świecie, jednak to Horse cierpi w nim najbardziej. Po nieudanej próbie odbicia się od dna przyjaciele zbierają się, aby oddać hołd staremu przyjacielowi.



„Wielkie nadzieje” – 28 czerwca



Ten sześcioodcinkowy serial oparty jest na powieści Charlesa Dickensa o tym samym tytule. Serial śledzi historię dojrzewającego Pipa, sieroty, który tęskni za lepszym życiem aż do momentu, gdy zrządzenie losu i niecne knowania tajemniczej i ekscentrycznej panny Havisham pokazują mu mroczny świat możliwości. W obliczu wielkich nadziei, jakie się w nim pokłada, Pip będzie musiał poznać prawdziwy koszt tego nowego świata i przekonać się, czy rzeczywiście uczyni go on człowiekiem, jakim chciałby być. Powieść Dickensa będąca dotkliwą krytyką systemu klasowego została opublikowana w 1861 roku po tym, jak najpierw wydano ją w serii tygodniowych rozdziałów począwszy od grudnia 1860 roku.



„Saint X” – 7 czerwca



Serial kryminalny opowiadany z perspektywy wielu płaszczyzn czasowych odkrywa na nowo i wywraca do góry nogami ten gatunek filmowy. Tajemnicza śmierć młodej kobiety podczas idyllicznych wakacji na Karaibach wywołuje dramatyczny efekt domina, który ostatecznie popycha jej siostrę ku niebezpiecznemu pościgowi za prawdą.



„Flamin' Hot: Smak sukcesu” – 9 czerwca



To inspirująca historia Richarda Montañeza, woźnego Frito Lay, który wykorzystał swoje meksykańsko-amerykańskie dziedzictwo i wychowanie, aby zamienić kultowe Flamin' Hot Cheetos w przekąskę, która zrewolucjonizowała przemysł spożywczy i stała się światowym fenomenem popkultury.



„Home Improvement”, sezony 1-8 – 28 czerwca



Serial opowiada o Timie Taylorze i jego rodzinie - żonie i trzech synach. Tim prowadzi w telewizji program o majsterkowaniu, który cieszy się ogromną popularnością. W domu zmaga się z zabawnymi problemami, które stara się rozwiązywać z wrodzoną sobie zręcznością...



„Odnaleźć siebie” – 14 czerwca



Nisan śledzi ostatnie chwile swojej przyjaciółki, która zniknęła po wspólnej sesji uzdrawiania. Nisan, podążając śladami swojej przyjaciółki, dociera do kultu.



„Gotowanie w ciemno” – 29 czerwca



Dziesięciu szefów kuchni anonimowo ocenia różne potrawy w serii ślepych degustacji.



„Rolnictwo na nowo” – 14 czerwca



Benedikt Bösel był bankierem inwestycyjnym, ale wtedy nadszedł kryzys finansowy, a wraz z nim pytanie o sens. Dziś jest rolnikiem, wizjonerem i kieruje młodym zespołem, który testuje radykalnie nowy typ rolnictwa w walce ze zmianami klimatycznymi. W swoim gospodarstwie pod Berlinem Benedikt musi zmagać się z suszą i bardzo piaszczystymi glebami. Scenariusz, z którym coraz częściej będziemy się spotykać na całym świecie. Dla Pauli, która zmienia karierę, jego gospodarstwo staje się szansą na inne życie, a dla José i Lei pierwszym krokiem na drodze do własnej farmy w Chile. Wraz ze swoim zespołem i partnerką Tess Ward, Benedikt chce udowodnić, że ich regeneracyjne eksperymenty mogą być wzorem do naśladowania dla całego świata. To początek ciężkiego roku, walki z suszą i osobistymi ograniczeniami. Czytaj też:

