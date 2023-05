Zamek Krzyżtopór w k-popowym teledysku. Miliony wyświetleń na YouTube

Teledysk do utworu „Bite me” został zamieszczony w serwisie YouTube 22 maja i od tego czasu został wyświetlony ponad 14 mln razy. Ruiny polskiego zamku są dobrze widoczne szczególnie w drugiej części klipu, w którym członkowie grupy wcielają się w wampiry.

– W zasadzie był to jeden dzień zdjęciowy. Jako plan teledysku ekipa wykorzystała dziedziniec i ogrody – powiedziała Elżbieta Charymska, dyrektor Zamku Krzyżtopór w Ujeździe.

K-popowy teledysk w Zamku Krzyżtopór

To nie pierwszy raz, gdy w tej lokalizacji pracowała ekipa południowokoreańska. Wcześniej w 2021 roku zamek stał się tłem do filmu promującego grę komputerową „Lineage W”, wydaną przez południowokoreańską firmę NCSoft. W zamku w Ujeździe kręcono także m.in. sceny do polskiego filmu fantasy „Przyjaciel wesołego diabła”, czołówki drugiej części „Potopu” oraz do serialu „Ojciec Mateusz”.

Zamek Krzyżtopór w woj. świętokrzyskim został zbudowany w latach 1627–1644 przez wojewodę sandomierskiego Krzysztofa Ossolińskiego. Został wzniesiony w typie palazzo in fortezza, czyli rezydencji łączącej wygodę mieszkańców z funkcją obronną. Przed powstaniem Wersalu obiekt był jedną z największych budowli pałacowych w Europie. W 2018 roku został uznany za Pomnik Historii na mocy rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy. Zamek został udostępniony turystom w 1991 roku, można zwiedzać go w dzień i w nocy. Wyznaczono w nim tematyczne trasy, m.in. błękitną, prowadzącą do zwiedzania źródła i ogrodów.

Południowokoreański boysband Enhypen powstał w programie survivalowym I-Land w 2020 roku. W skład wchodzi siedmiu członków: Jungwon, Heeseung, Jay, Jake, Sunghoon, Sunoo i Ni-ki. Grupa wykonuje muzykę z gatunków k-pop i EDM.

