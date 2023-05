Córka Cichopek i Hakiela dostała na komunię drogi prezent. Znamy jego cenę

W ostatnią niedzielę córka Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela przystąpiła do Pierwszej Komunii Świętej. Uroczystość odbyła się w kościele w Powsinie i mimo że na mszy pojawiła się zarówno aktorka jak i tancerz ze swoimi drugimi połówkami, to przyjęcia celebryci zorganizowali osobno.

Cichopek i Hakiel zorganizowali osobne przyjęcia dla córki

Gwiazdor informował już o tym już wcześniej w wywiadzie dla „Wprost”. – Niedługo córka będzie miała komunię, to wiadomo, że będziemy w kościele razem, ale przyjęcia robimy już osobno. Stwierdziłem, że trzeba to przeżyć. Jest takie powiedzenie, że czas leczy rany, a ja nie do końca się z tym zgadzam. Wydaje mi się, że my sami je leczymy, że z biegiem czasu, jeżeli działamy i staramy się żyć według własnych zasad i w zgodzie ze sobą, jest coraz prościej – powiedział wówczas.

Znamy cenę prezentu, jaki na komunię dostała córka Cichopek i Hakiela

Na mszy pojawili się reporterzy Faktu. Na opublikowanych zdjęciach widać, że wszystkim dopisywały dobre humory i chętnie uśmiechali się oraz pozowali do wspólnych zdjęć. Teraz „Super Express” dotarł do informacji, co dziewczynka otrzymała od swojego taty. Okazuje się, że prezent nie był tani. Helena otrzymała miejski rower z koszykiem. Cena pojazdu to około trzech tysięcy złotych.

– Cały dzień był bardzo miły i przebiegł bezproblemowo. U Kasi była jej bliska rodzina, a u Marcina jego bliscy. Helenka była zadowolona, to najważniejsze – zdradziła osoba z otoczenia celebryckiej rodziny. Jak się okazuje najpierw córka Cichopek i Hakiela była z matką i Maciejem Kurzajewskim na obiedzie oraz spacerze w Łazienkach Królewskich, a później na przyjęciu zorganizowanym przez założyła szkoły tańca.

