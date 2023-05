Elżbieta Romanowska ma dość hejterskich komentarzy. „Ktoś was ewidentnie źle wychował”

Nie milkną głosy krytyki po tym, jak Polsat zakończył współpracę z Katarzyną Dowbor. Prezenterka prowadziła 20 sezonów show „Nasz Nowy Dom”, po czym okazało się, że teraz zastąpi ją Elżbieta Romanowska.

Edward Miszczak tłumaczy, dlaczego zwolnił Katarzynę Dowbor

Sama Katarzyna Dowbor, która skomentowała decyzję nowego dyrektora Polsatu, stwierdziła, że chodzi o „nowe porządki i odmładzanie wszystkiego i wszystkich”. Głos zabrał także Edward Miszczak. Podejrzewano, że zwolnienie gwiazdy było związane z jej wiekiem. Nowy dyrektor programowy w rozmowie z serwisem Wirtualne Media odniósł się do tych zarzutów. Przy okazji wyjaśnił, jaki był powód pożegnania Katarzyny Dowbor.

– Ja mam 67 lat i nie zrobię z siebie młodzieniaszka. Jak w to w telewizji. Telewizja rządzi się nowymi twarzami, nową rzeczywistością. Jak by nie było zmian, to byłaby wielka stagnacja – powiedział.

Romanowska apeluje do internatów, którzy wysyłają jej okropne wiadomości

Widzowie nie kryli swojego rozczarowania zmianami. Wielu z nich pisało w internecie, że nie zamierzają oglądać kolejnego sezonu, który prowadzić będzie Elżbieta Romanowska. Teraz gwiazda zabrała głos i przyznała, że dostała bardzo dużo negatywnych wiadomości, które wprost nazwała hejtem.

– Ja bardzo szanuję zdanie drugiego człowieka. Bardzo szanuję rady, które są mi dawane, biorę je do siebie. Natomiast fajnie jak to są rady, które rzeczywiście coś wnoszą. Mówię tutaj o ludziach, którzy do mnie bardzo obraźliwe rzeczy. Gdybyście zobaczyli kilka programów, które już będą w emisji i mieli wtedy jakieś swoje uwagi, to wtedy ja bardzo chętnie je przyjmę, ale pisanie mi, że jestem grubą świnią, że trzeba będzie poszerzać drzwi uczestników, żebym się zmieściła. Naprawdę? – powiedziała celebrytka na długim nagraniu.

W dalszej części dodała, że takie zachowanie to kwestia złego wychowania. – Po pierwsze nie robicie na mnie żadnego wrażenia, bo to świadczy tylko o was, waszym braku kultury, o waszych kompleksach. Ktoś was ewidentnie źle wychował, z czego bardzo mi przykro. Może macie jakieś niezbyt fajne życie i w ten sposób próbujecie się dowartościować? – możemy uslyszeć.

Na koniec dodała, że nieprzyjemne wiadomości, które piszą do niej internauci, wysyłają z anonimowych kont, na których nie ma ich zdjęć.

Czytaj też:

Finał sprawy Kuby Wojewódzkiego i Janusza Palikota. Sąd nie miał wątpliwościCzytaj też:

Ostatni sezon „Nasz nowy dom” z Katarzyną Dowbor pobił rekordy oglądalności. Ilu widzów go oglądało?