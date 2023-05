W tym tygodniu na Netflix trafi mnóstwo dobrych nowości. Sprawdzamy premiery

W tym tygodniu na Netflix trafi między innymi film „Fubar”, w którym główną rolę zagrał Arnold Schwarzenegger. Z wyczekiwanych tytułów znajdziecie także polski „Dzień Matki” czy serię dokumentalną „Ofiara/Podejrzana”.

Nowości na Netflix w tygodniu 22-28 maja

„Zwierzęce zagadki” – poniedziałek



Agenci specjalni Sam i Kit podróżują dookoła świata i próbują rozwikłać tajemnice królestwa zwierząt, wykorzystując zdolności szpiegowskie, fakty naukowe i supergadżety.



„Wanda Sykes: I'm An Entertainer” – wtorek



Słynna komiczka, aktorka i producentka Wanda Sykes powraca z drugim, godzinnym programem komediowym Netflix. Znana z wnikliwych komentarzy społecznych Sykes w szczerym stand-upie z domieszką ostrych dowcipów, które jak zawsze zachwycają widzów, mówi o wyzwaniach związanych z wychowywaniem nastolatków z pokolenia Z i wyznawaniem liberalnych poglądów w napiętym klimacie politycznym.



„Ofiara/Podejrzana” – wtorek



Podróżując po całym kraju podczas swojego pierwszego samodzielnego śledztwa, dziennikarka Rae de Leon odkrywa szokującą prawidłowość. Młode kobiety zgłaszające policji, że padły ofiarami napaści seksualnej nie znajdują sprawiedliwości. Zamiast tego są oskarżane o składanie fałszywych doniesień, aresztowane, a nawet więzione przez system, który — jak wierzyły — miał je chronić.



„Syreni biznes” – wtorek



Historia podwodnych artystów, którzy zmienili swoje uwielbienie dla tajemniczych morskich stworzeń w źródło dochodów. Od czarujących pokazów w małych miasteczkach na Florydzie po koronację Króla i Królowej Mórz na Bahamach — ten serial to niesamowita opowieść o pasji i wytrwałości. Przygotuj się na niezapomnianą podróż i zanurz się w świecie, w którym fantazja staje się rzeczywistością.



„Ultimatum: Queer Love” – środa



Uniwersum „Ultimatum” się rozszerza. Zobaczymy jeszcze więcej opowieści o miłości, związkach oraz plusach i minusach zobowiązań. W „Ultimatum: Queer Love” każda z pięciu nowych par składających się z kobiet i osób niebinarnych znajduje się w decydującym momencie swojej relacji. Jedna osoba jest gotowa na małżeństwo, a druga jeszcze się waha. Dostają ultimatum. W ciągu ośmiu tygodni pary muszą zdecydować się na małżeństwo albo rozstać po tym, gdy każda z osób wybierze potencjalnego nowego partnera spośród pozostałych par. Mają jedyną okazję, aby dowiedzieć się, jak może wyglądać ich przyszłość — w dwóch różnych scenariuszach.



„Hard Feelings” – środa



Przyjaciele Charly i Paula nie mogą znaleźć dla siebie miejsca w licealnej hierarchii, jednak na szczęście mogą polegać na sobie nawzajem. Lecz gdy jego penis („wacek”) i jej pochwa („myszka”) nagle nabierają świadomości i zaczynają dawać im znać o swoich pilnych potrzebach, nastolatkowie muszą nie tylko chronić swój status w szkole, lecz także ratować wieloletnią przyjaźń. W gąszczu szkolnych intryg i hucznych imprez Charly i Paula odkrywają swoje naturalne pragnienia oraz zdają sobie sprawę, że ich ciała mają w sobie więcej urody, a ich relacje są bardziej złożone, niż początkowo im się wydawało.



„Dzień Matki” – środa



Kiedy syn, którego zostawiła w dzieciństwie, zostaje porwany, była agentka specjalna Nina musi znowu użyć swoich zabójczych umiejętności, aby sprowadzić go do domu.



„Fubar” – czwartek



Odkrycie rodzinnej tajemnicy skłania agenta CIA będącego o krok od emerytury do powrotu w teren w celu wykonania ostatniego zadania. Ten komediowy serial akcji opowiada o uniwersalnych relacjach rodzinnych na tle międzynarodowych rozgrywek szpiegowskich.



„Przypływ” – piątek



Sielskie życie mieszkańców niewielkiej azorskiej wioski Rabo de Peixe zaburza wyrzucony na brzeg ładunek kokainy. Młody rybak o imieniu Eduardo wraz z przyjaciółmi obmyślają biznesplan, ale tona kokainy szybko przyciąga uwagę postronnych osób. W tej niebezpiecznej przygodzie bez odwrotu naszym bohaterom przyjdzie stawić czoła nie tylko właścicielom ładunku, ale także policji i wielu innym nieprzewidywalnym postaciom.



„Grillmasterzy w akcji” – piątek



To składający się z ośmiu odcinków program reality TV, w którym miłośnicy grillowania z całych Stanów stają do walki o tytuł amerykańskiego arcymistrza grilla. Gospodarzami programu są Rutledge Wood i Lyric Lewis. Z kolei rola sędziów przypadła prawdziwym legendom grillowania —Kevinowi Bludso i Melissie Cookston. W każdym odcinku Kevin i Melissa postawią grillmasterów przed zadaniem, które sprawdzi ich umiejętności w sposób, jakiego na pewno się nie spodziewali. Czy będą umieć upiec każdy rodzaj mięsa? Czy dadzą radę opanować tradycyjne metody i techniki? Czas rozpalić pod rusztem!



„Krew i złoto” – piątek



Wiosna 1945 roku — ostatnie dni II wojny światowej. Film „Krew i złoto” opowiada historię niemieckiego dezertera Heinricha (Robert Maaser), odważnej młodej rolniczki Elsy (Marie Hacke) i grupy nazistów. Heinrich wraca z frontu do domu i marzy o spotkaniu z córką. Po drodze wpada jednak w ręce maruderów z SS i zostaje powieszony na drzewie z rozkazu ich dowódcy (Alexander Scheer). W ostatniej chwili żołnierza ratuje Elsa, która udziela mu schronienia w swoim gospodarstwie. Tymczasem esesmani przetrząsają pobliską wieś w poszukiwaniu ukrytych przez Żydów kosztowności. Napotykają jednak wrogość ze strony jej mieszkańców, którzy chcieliby zagarnąć skarb dla siebie. Wkrótce Heinrich i Elsa wbrew swej woli zostają wciągnięci w szaleńcze poszukiwania złota, które prowadzą do krwawej rozprawy w wiejskim kościele.



„Tin & Tina” – piątek



Po traumatycznym poronieniu młoda para adoptuje z klasztoru parę bliźniąt, jednak wkrótce obsesja dzieci na punkcie religii zaczyna odbijać się na rodzinie.Czytaj też:

Wiemy, kiedy 6. sezon „The Crown” trafi na Netflix. To już ostatnia odsłona serialuCzytaj też:

Reality show „Squid Game: The Challenge” z datą premiery na Netflix. Wygrać można 4,56 mln dolarów