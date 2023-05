Ostatni sezon „Nasz nowy dom” z Katarzyną Dowbor pobił rekordy oglądalności. Ilu widzów go oglądało?

Katarzyna Dowbor już nie poprowadzi „Naszego nowego domu”, choć robiła to już od 20 lat. Edward Miszczak zdecydował, że jej miejsce zajmie Elżbieta Romanowska. Można było podejrzewać, że taka decyzja związana jest ze słabą oglądalnością programu. Teraz okazuje się, że nic bardziej mylnego! Serwis Wirtualne Media podał wyniki oglądalności.

Ostatni sezon „Nasz nowy dom” z Katarzyną Dowbor pobił rekordy oglądalności

Wygląda na to, że 20. sezon „Naszego nowego domu”, ostatni, w którym można było oglądać Katarzynę Dowbor, osiągnął niemały sukces. Serwis Wirtualne Media cytuje dane Nielsen Audience Measurement, z których wynika, że „Nasz nowy dom” w wiosennej ramówce oglądało średnio 996 tysięcy osób. W porównaniu do liczby widzów, których przyciągnął format wiosną minionego roku, widownia wzrosła aż o 45 tysięcy widzów!

Edward Miszczak nie mógłby więc tłumaczyć swojej decyzji słabnącym zainteresowaniem widzów. Co jednak ciekawe, w rozmowie z serwisem Wirtualne Media, dyrektor programowy Polsatu odniósł się jedynie do zarzutów, jakoby zwolnił Katarzynę Dowbor ze względu na jej wiek. Ujawnił też, czym naprawdę się kierował.

– Ja mam 67 lat i nie zrobię z siebie młodzieniaszka. Jak w to w telewizji. Telewizja rządzi się nowymi twarzami, nową rzeczywistością. Jak by nie było zmian, to byłaby wielka stagnacja – powiedział.

Miejsce Katarzyny Dowbor zajęła już Elżbieta Romanowska, która wzięła się ostro do pracy. Ruszyły już zdjęcia do kolejnego sezonu z jej udziałem. Widzowie nie kryją rozczarowania i zapowiadają bojkot „odświeżonego” „Naszego nowego domu”. „Nasz nowy dom” to kolejny program, który odmienił Edward Miszczak. Wcześniej podobna rewolucja dotknęła show „Twoja twarz brzmi znajomo” – wtedy pracę stracili jurorzy Katarzyna Skrzynecka i Michał Wiśniewski. Odszedł też prowadzący Piotr Gąsowski w geście solidarności.

