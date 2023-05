Uczestniczka „Rolnik szuka żony” urodziła drugie dziecko. Pokazała zdjęcie, zdradziła płeć i imię

Magdalena i Jakub Kuźniaccy z „Rolnik szuka żony” mają powody do radości. Na świat przyszła ich druga pociecha. Szczęśliwą nowiną para podzieliła się na Instagramie. Właśnie tam rolniczka opublikowała zdjęcia, zdradziła płeć oraz imię.

Magdalena Kuźniacka została po raz drugi mamą

Wiadomość o narodzinach drugiego dziecka Magdaleny i Jakuba zaskoczyła wszystkich. Rolniczka nie jest bowiem aktywną Instagramerką, rzadko publikuje posty, a informacją o drugiej ciąży w ogóle nie podzieliła się ze swoimi obserwatorami. Nie wiadomo, dlaczego podjęła taką decyzję, ale teraz postanowiła podzielić się swoją radością. Magdalena opublikowała na swoim profilu urocze zdjęcia noworodka – to dziewczynka. Para nadała jej imię Martyna.

„Narodziny dziecka to magiczny i bardzo intymny moment w życiu. Powitaliśmy na świecie nasze nowo narodzone dziecko, nie możemy od niej oderwać wzroku. Mamy już wszystko. Martynka. Nasza wymarzona córeczka” – napisał Magdalena Kuźniacka.

Fani rolniczki od razu zaczęli gratulować i zachwycać się noworodkiem. „Cudowna nowina. Gratulacje!”, „Cudownie! Dużo zdrówka”, „Super, gratuluję, dużo zdrówka dla całej rodzinki„, „Najszczersze gratulacje. Piękne imię” – komentują internauci.

Magdalena i Jakub mają już jedno starsze dziecko – syna Marcela, który przyszedł na świat 21 maja 2021 roku. W lipcu 2022 roku wzięli ślub. Para poznała się dzięki 7. edycji „Rolnik szuka żony”, w której to właściwie Magdalena szukała męża. Kandydaci, którzy pojawili się w jej gospodarstwie, nie przypadli jej jednak do gustu. Gdy już była bardzo rozczarowana, zajrzała do pozostałych listów i trafiła na list Jakuba. Początkowo mężczyzna nie mógł pojawić się w programie, ale to się zmieniło. Gdy przyjechał do Magdaleny, od razu między nimi zaiskrzyło.

