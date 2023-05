Doda uczy się od Justyny Steczkowskiej chodzić z gracją. „Fajnie was widzieć razem”

Doda i Justyna Steczkowska były kiedyś największymi rywalkami w polskim show-biznesie. Wszystko przez program „Gwiazdy tańczą na lodzie”, w którym obie zasiadały w jury w 2008 roku. Doda i Justyna Steczkowska ostro kłóciły się na wizji, a ich konflikt przeszedł już do historii. Jakiś czas temu artystki zakopały jednak topór wojenny – Doda zaprosiła Justynę Steczkowską do udziału w koncercie „Artyści przeciw nienawiści”. Teraz z kolei razem pojawiły się w finale programu „Szansa na sukces. Opole 2023”. Fani nie kryją zachwytu.

Doda i Justyna Steczkowska podbijają TikToka

Choć kiedyś wydawało się to niemożliwe, teraz Doda i Justyna Steczkowska zachowują się niemal jak przyjaciółki. Razem pojawiły się w finałowym odcinku „Szansa na sukces. Opole 2023” i śpiewały z uczestnikami, wspólnie pozowały do zdjęć, a nawet nagrały razem krótkie wideo na TikToka. Widać na nim, jak Doda w bardzo obcisłej złotej sukni próbuje iść i ma z tym wyraźny problem. W końcu mówi:

„(...) Postanowiłam pójść do profesjonalistki, która ma mnie nauczyć gracji” – powiedziała Doda i małymi kroczkami dotarła do Justyny Steczkowskiej, stojącej w seksownej pozie. W dalszej części nagrania Justyna Steczkowska zachęca więc Dodę do krótkiego spaceru, kręcąc biodrami i mówiąc „Czujesz to? Poczułaś to?”, podczas gdy Doda kuśtyka tuż za nią.

Doda i Justyna Steczkowska wrzuciły wspólne nagranie na TikToka

Fani nie kryją zachwytu i rozbawienia nagraniem. „Pokazałyście ogromną klasę, podając sobie rękę”, „Ale fajnie się patrzy na Was tak razem”, „Klasa, szyk i gracja”, „Super, fajnie was widzieć razem. Uwielbiam również Justynę”, „To powinien być hit TikToka”, „Najważniejsze to umieć śmiać się z samego siebie” – komentują internauci.

