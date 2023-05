Andrzej Nejman odpowiedział na zarzuty. Skończyła się kontrola w Teatrze Kwadrat

W lutym tego roku „Gazeta Wyborcza” opublikowała artykuł dotyczący szokujących praktyk w Teatrze Kwadrat. W tekście padło dużo zarzutów wycelowanych prosto w Andrzeja Nejmana, który od 12 lat pełni funkcję dyrektora sceny placówki. W artykule pracownicy teatru oskarżyli go o mobbing i picie alkoholu w miejscu pracy. „Atmosfera była męcząca. Dyrektor upijał się na bankietach, spektaklach wyjazdowych, w trakcie prób. Ośmieszał instytucję” – powiedział jeden z pracowników. W teatrze pojawiła się kontrola, a władze miasta zdecydowały o rozpisaniu konkursu na nowego dyrektora. Teraz kontrola się zakończyła, a Andrzej Nejman zabrał głos.

Andrzej Nejman odpowiedział na zarzuty

„Gazeta Wyborcza” po raz kolejny poruszyła temat. Tym razem na jej łamach ukazał się artykuł dotyczący przeprowadzonej w teatrze kontroli. Pod lupę wzięto m.in. korzystanie przez Andrzeja Nejmana ze służbowego samochodu. „Dyrektor Teatru Kwadrat samowolnie podjął decyzję o wyłącznym używaniu samochodu służbowego, na zasadach przez siebie ustalonych” – pisze „Gazeta Wyborcza”.

Co więcej, zwrócono też uwagę na współpracę Teatru Kwadrat z Fundacją „TKwadrat”, którą prowadzi żona Nejmana, Małgorzata Nejman. Teatr zawarł z nią aż 15 umów, a z 6 z nich nie otrzymał żadnych przychodów. Fundacja miała także zajmować się sprzedażą biletów, zamiast działu marketingu. W wyniku kontroli na jaw wyszło również, że teatr wynajmował od Nejmanów mieszkanie za 73 tys. złotych rocznie.

Andrzej Nejman odniósł się do zarzutów

Andrzej Nejman na swoim facebookowym profilu opublikował długi post. Zapewnił, że zawsze odpowiada na wszystkie pytania zadawane przez dziennikarzy. Zarzucił za to autorowi „Gazety Wyborczej” „swobodę”, stwierdzając, że ten wybiera tylko to „co mu pasuje do z góry przyjętych – i nieprawdziwych – tez”. Andrzej Nejman dodał też, że Teatr Kwadrat jest regularnie i rutynowo kontrolowany, a do tej pory nie wykazano żadnych poważnych uchybień. Pochwalił się również, że w 2022 roku dostał nagrodę finansową.

Dyrektor Teatru Kwadrat odniósł się też m.in. do zarzutów dotyczących wynajmowanego mieszkania. „Nejman kupił mieszkanie, żeby wynajmować je Teatrowi i ciągnąć z tego grubą kasę. Otóż fakty są takie, że pierwotnie mieszkanie wynajmowane było od zupełnie postronnej osoby. Teatr wynajął je dlatego, że na tym samym piętrze kamienicy mieszczą się inne nasze biura, które są już naszą własnością. Później, z powodu wyjazdu właściciela mieszkania stanęliśmy przed dramatyczną alternatywą: Teatr kupi je na własność, albo zostanie ono sprzedane na wolnym rynku. Teatru nie było stać na zakup, byliśmy w okresie katastrofalnego dla finansów remontu sceny. Więc wykorzystaliśmy z żoną oszczędności, i kupiliśmy je sami. Plan zakładał, że kiedyś Teatr będzie stać na jego odkupienie. Do tej pory nieustające kryzysy na to nie pozwoliły” – napisał. Podkreślił też, że teatr wynajmuje mieszkanie w innej kwocie niż podała to „Gazeta Wyborcza”. „Teatr płaci do tej pory kwotę najmu 2000 złotych miesięcznie, nigdy nie rewaloryzowaną, i to w rozliczeniu półrocznym. A więc 24.000 rocznie, a nie jak kłamliwie napisała Gazeta Wyborcza 73.000!” – napisał.

W dalszej części wpisu Andrzej Nejman rozliczył się również z kolejnymi zarzutami, podał wiele kwot i wyjaśnił niejasności. Na koniec stwierdził: „Nie popełnia błędów tylko ten, kto nic nie robi. Ale naprawdę nie zgadzam się na to, by dziś, gdy komuś przestał podobać się Nejman, lub spodobała się jego ciepła posada, sięgać po niskie chwyty, obrzucać mnie błotem i pomówieniami”.

