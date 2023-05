Weronika Rosati w Cannes w sukni projektu mamy. „Cholernie dobrze jest wrócić!”

Trwa 76. Festiwal Filmowy w Cannes. Na Lazurowym Wybrzeżu od kilku dni można podziwiać największe gwiazdy kina. Wśród nich pojawiła się również Weronika Rosati. Na czerwonym dywanie zapozowała w sukni projektu swojej mamy, Teresy Rosati.

Weronika Rosati w Cannes. Pokazała zdjęcia z festiwalu

Weronika Rosati jest w Cannes już od kilku dni. Dopiero w sobotę jednak pojawiła się na Festiwalu Filmowym, gdzie zaprezentowała się na czerwonym dywanie w pięknej sukni. Szybko okazało się, że długa kreacja z głębokim wycięciem i obszyta cekinami to dzieło projektu jej mamy, Teresy Rosati. Do tego aktorka dobrała złotą torebkę, naszyjnik i bransoletkę. Na nogach miała złote sandałki. Włosy rozpuściła i pofalowała.

„Co za wieczór! Minęło 5 lat, odkąd ostatni raz chodziłam po schodach z czerwonego dywanu w Palais de Festival i cholernie dobrze jest wrócić! Dziękuję Festival de Cannes za gościnę! Gratulacje dla ekipy „Zone of interest” za ten mistrzowski, ważny film, który znalazł się w konkursie głównym i otrzymał siedmiominutowe owacje. Trzymamy kciuki za wieczór nagród!” – napisała Weronika Rosati na Instagramie.

Weronika Rosati na Festiwalu Filmowym w Cannes

Komentujący post aktorki zachwycili się jej stylizacją. „Piękna suknia”, „Zjawiskowo”, „Ślicznie”, „Pięknie” – pisali fani Weroniki Rosati.

Tymczasem mama Weroniki Rosati na swoim profilu instagramowym nie pochwaliła się projektem kreacji, a zamiast tego zwróciła uwagę na hejt, który spotyka jej córkę. „Czy to przypadek, że teraz, kiedy Weronika przylatuje do Polski, i kiedy odnosi międzynarodowe sukcesy filmowe – za główną rolę w filmie „It’s not over” została nagrodzona tytułem najlepszej aktorki na festiwalach filmowych w Szwecji, w USA i we Włoszech, a ostatnio była nominowana do tytułu najlepszej aktorki filmów – thrillerów we Włoszech w 2023 r? I kiedy przebywa na festiwalu Cannes – akurat teraz ukazują się artykuły dotyczące jej życia osobistego sprzed kilkunastu lat? Czemu te i inne media nie wspominają o jej sukcesach i nagrodach?” – pisze oburzona Teresa Rosati.

Mama Weroniki Rosati zwrócił uwagę, że jej córka jest „aktorką międzynarodową”, grała też w wielu polskich filmach. „Czemu nie pisze się o jej życiu zawodowym, tylko przypomina się historyjki z jej życia prywatnego sprzed wielu lat? I nie wspomina się, że udaje jej się łączyć samodzielne macierzyństwo z trudną pracą aktorską?” – dodała projektantka.

