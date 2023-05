Małgorzata Rozenek ma dość krytyki jej wyglądu. Pokazała zdjęcia, na których ważyła więcej

Małgorzata Rozenek od lat jest jedną z największych gwiazd stacji TVN i doskonale zdaje sobie sprawę, że sława ma zarówno blaski, jak i cienie. Do tych drugich z pewnością można zaliczyć hejterów, którzy regularnie atakują ją na jej instagramowym profilu. Ostatnio gdy Małgorzata Rozenek ostro wzięła się za dietę i treningi, a przy tym znacznie schudła, jej profil zalewają hejterskie komentarze dotyczące jej wyglądu. Małgorzata Rozenek postanowiła się do nich odnieść.

Małgorzata Rozenek pisze o ciało pozytywności

Małgorzata Rozenek dodała długi wpis, w którym zwróciła uwagę na zjawisko ciałopozytywności. Już na wstępie zauważyła, że dużo się o niej mówi w kontekście osób z nadwagą i w tym wypadku społeczeństwo zrobiło duży postęp. Podkreśliła jednak, że powinno to dotyczyć również osób szczupłych czy chudych. Małgorzata Rozenek wprost wyjaśniła, o co chodzi w ciałopozytywności.

„(...) w ciałopozytywności chodzi o uznanie, że każdy człowiek powinien mieć pozytywne wyobrażenie o własnym ciele. Pisanie komukolwiek, że jest za gruby, chudy, wysoki, niski, prosty, krzywy, taki czy owaki jest po prostu nadużyciem i brakiem uprzejmości, a tak naprawdę czymś gorszym” – napisała Małgorzata Rozenek.

Galeria:

Małgorzata Rozenek pisze o ciałopozytywności. Ma dość krytycznych uwag

Celebrytka podkreśliła dalej, że nie interesują ją opinia internautów na temat jej wyglądu. „Wyjście z domu nawet w krótkiej mini nie jest zachęceniem Was do wyrażania opinii na temat moich nóg. Czy wyjście bez makijażu, do wyrażanie opinii o mojej twarzy. Tak jak dla Was wyjście z domu nie powinno wiązać się z tym ze pani w autobusie będzie oceniać Wasze nogi lub twarze, opublikowanie zdjęcia na social mediach również nie spełnia tej funkcji i nie działa tu argument, że skoro ktoś publikuje swoje zdjęcia to my mamy prawo je oceniać, ale nawet jeżeli zakładamy, że macie. To pamiętajcie, że to co piszecie tu o mnie dużo więcej mówi o Was niż o mnie. Nie projektujcie na mnie swoich lęków, ograniczeń, przekonań, albo zwykłego braku uprzejmości. Mam taką sylwetkę jaką chciałam i jaka mnie się podoba. Tak samo jak będąc w ciąży bardzo podobało mi się moje ciało o 36 kg cięższe” – napisała Małgorzata Rozenek.

Małgorzata Rozenek dodała też kilka zdjęć z różnych okresów w swoim życiu. We wpisie podkreśliła, że „każdy był piękny, bo przeżyty pełnią życia”. Na każdym zaprezentowała inny typ swojej sylwetki.

Wpis celebrytki spotkał się z pozytywnym odbiorem. Dorota Szelągowska zachwyciła się jej słowami. „TAK! Po stokroć tak! I jeszcze jak człowiek przestaje być jurorem czyjegoś wyglądu, to w magiczny sposób zaczyna bardziej lubić siebie – sprawdzone info! Gosia LOVE” – napisała. Inni fani podzielili się swoimi przemyśleniami i doświadczeniami.

Czytaj też:

Wiek Małgorzaty Rozenek zawsze budził kontrowersje. Ile lat mają gwiazdy? QUIZCzytaj też:

Małgorzata Rozenek nawiązuje do tragicznych śmierci nastolatków. Wspomina o synach