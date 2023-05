Maryla Rodowicz ma służbę. „To jest kosztowne”

Maryla Rodowicz od lat mieszka w 100-metrowej willi w Konstancinie pod Warszawą. Po rozwodzie z Andrzeje Dużyńskim żyje tam sama, ale nie musi samodzielnie zajmować się swoimi salonami i ogrodem. Okazuje się bowiem, że artystka może liczyć na pomoc służby.

Maryla Rodowicz ma służbę

Maryla Rodowicz nigdy nie ukrywała, że mimo wysokich kosztów utrzymania willi, nie zamierza jej sprzedawać. – Absolutnie nie mam zamiaru sprzedawać domu, bo go kocham! Jest moim wymarzonym miejscem. Jestem skłonna żebrać na ulicy, żeby tylko utrzymać ten dom – mówiła w rozmowie z „Super Expressem” jakiś czas temu.

Teraz wróciła do tematu, udzielając wywiadu serwisowi Jastrząb Post. Przyznała, że w opiece nad domem pomaga jej… służba!

– No niestety mam, a to jest kosztowne. Raz w miesiącu przychodzi ogrodnik, zwłaszcza teraz po zimie musiał zrobić prace wiosenne i od 20 lat mam tę samą gosposię – powiedziała Maryla Rodowicz w rozmowie z Jastrząb Post.

Maryla Rodowicz może liczyć na pomoc służby w swojej willi

Gwiazda podkreśliła znów, że nie sprzeda willi. – Nigdy w życiu. Kocham moje drzewa, które codziennie oglądam przez okno i jak tylko jest ciepło, to siadam na tarasie. To, że mam tam drzewa i one są tak piękne, bo to są stare, 200-letnie sosny, mam też wspaniały dąb, który tworzy parasol na nad tarasem. Więc to jest wykluczone – podkreśliła.

Maryla Rodowicz chętnie chwali się swoją willą na instagramowym profilu. Publikuje zdjęcia, na których można zobaczyć, jak urządziła swoje wnętrza. Nie brakuje marmurów, złotych kranów, a nawet antycznych dekoracji. W galerii znajdziecie zdjęcia, na których widać niektóre pomieszczenia z domu Maryli Rodowicz, a także jej piękny ogród.„To jest mój raj na ziemi, ogromne hortensje które pójdą jesienią do ziemi, palmy. Super pogoda, tu spędzam wakacje: – napisała Maryla Rodowicz na Instagramie.

