Blanka Lipińska narzeka na hotel w Egipcie. Pożaliła się na Instagramie

Blanka Lipińska postanowiła wziąć sobie urlop. Ostatnio musiała zawalczyć o zdrowie i przeszła poważną operację kręgosłupa, o czym opowiedziała na swoim instagramowym profilu. „Kochani, żyję. Wczoraj miałam operację kręgosłupa, więc chwilę mnie tu nie będzie” – napisała na Instagramie. Blanka Lipińska nie ukrywała, że trochę czasu zajmie jej powrót do formy. „Teraz zaczynam okres rekonwalescencji, chyba najtrudniejszy etap, a potem będzie już tylko zaje******” – napisała. Nic więc dziwnego, że po takich przeżyciach Blanka Lipińska zdecydowała się na wypoczynek. Padło na Egipt, ale pisarka erotyków nie jest zadowolona.

Blanka Lipińska narzeka na hotel w Egipcie

Wszystko wskazuje na to, że tych wakacji Blanka Lipińska nie zaliczy do udanych. Już na pierwsze problemy trafiła na lotnisku. „Samolot opóźniony już godzinę. Jeszcze do niego nie wsiadłam, a już mnie plecy bolą” – pisała Blanka Lipińska. „Hit. Lot z 8:15 przełożyli nam na 19:20... Spędzenie całego dnia na lotnisku było na liście moich marzeń” – dodała po kilku godzinach.

Niestety, gdy już dotarła na miejsce wraz ze swoim ukochanym, Pawłem Baryłą, okazało się, że hotel ma wiele wad. Znów postanowiła sobie ponarzekać na to na Instagramie.

„Pierwszy raz tu jestem, wybrałam go, bo to butikowy hotel dla dorosłych, a dodatkowo był supertani (a my w hotelu tylko śpimy). I teraz... Czy polecam? Na razie nie. Sam hotel jest piękny, jeśli chodzi o zewnętrze, ale pokoje są po prostu brzydkie. W dodatku wiele rzeczy nie działa, np. gniazdko koło łóżka, w prysznicu stoi woda, a minibar zamiast chłodzić, grzeje…” – napisała Blanka Lipińska.

Pisarka erotyków dodała jeszcze, że owszem, obsługa jest bardzo miła i pomocna, ale nie potrafi naprawić wymienionych usterek.

Nie da się ukryć, że Blanka Lipińska na długo zapamięta ten wyjazd.

