Katarzyna Figura nie jest już blondynką. Obcięła też włosy. „Jestem znużona toksyczną męskością”

Katarzyna Figura przez lata była określana mianem polskiej „seksbomby”. Teraz aktorka postanowiła zerwać ze swoim wizerunkiem, a pierwszym krokiem jest rezygnacja z charakterystycznych blond włosów. Katarzyna Figura zaskoczyła właśnie swoich fanów dużą metamorfozą. Nie każda gwiazda odważyłaby się na taki krok!

Katarzyna Figura nie jest już blondynką

Katarzyna Figura wrzuciła na Instagram nowe zdjęcia. Widzimy na nich, że ma bardzo krótkie, niemal obcięte na „jeżyka” włosy i to w kolorze niebieskim. Opis wszystko wyjaśnia, a aktorka nie przebiera w słowach.

„Już nie jestem blondynką. Znużona toksyczna męskością, zmęczona oczywistą seksualnością, znudzona zatrzaśnięciem w szufladce opisanej jako „wielka seksowna blondyna”, wbrew panującym trendom uznającym za seksowną tylko młodość, wbijam Szpilę w te idiotyzmy i ogłaszam wszem i wobec, co następuje: jestem istota na wskroś seksualną. Mój wiek nie ma znaczenia. Przynajmniej dla mnie, a jak ktoś ma problem, to żegnam, bo mam to w mojej wielkiej kształtnej pupie” – napisała Katarzyna Figura.

Galeria:

Katarzyna Figura zmieniła fryzurę

W dalszej części swojego wpisu Katarzyna Figura wyjaśnia, dlaczego postanowiła na taki kolor na głowie. „Pociąga mnie błękit. Woda i jej bios – życie. Farbując włosy na niebiesko daję wyraz znużeniu tym, co stereotypowo kobiece i uznane za seksualne. Dryfuje powoli w stronę nowych narracji. Nowych humanistycznych trendów. I nowych opowieści” – dodała aktorka.

Wygląda na to, że to nie koniec, bo właśnie tym określeniem w języku angielskim Katarzyna Figura zakończyła swój wpis. W komentarzach fani i znajomi nie kryli zachwytu.

instagram

„Och jakie to piękne! Jakże się utożsamiam. WIELBIĘ, KOCHAM PODZIWIAM! Jesteś sexi na niebiesko i w każdym kolorze!” – napisała Aleksandra Popławska. Z kolei Monika Olejnik stwierdziła: „Jak cię nie kochać”. Fani aktorki też są oczarowani jej przemianą. „Świetnie wyglądasz!”, „Piękna istota”, „Najseksowniejsze u kobiety jest Jej wnętrze, pokochanie i akceptacja samej siebie!”, „Jest to ogień, choć w kolorze wody” – komentują.

Czytaj też:

Katarzyna Figura zagra Magdę Gessler? Tabloid ujawnia zaskakujące informacjeCzytaj też:

Ewa Gawryluk: Seksbomba? Dosyć późno zrozumiałam, że mogę się podobać