Ostatnia metamorfoza Katarzyny Dowbor w „Nasz nowy dom”. Finał 20. sezonu

Jakiś czas temu media obiegła wiadomość o zwolnieniu Katarzyny Dowbor z posady prowadzącej program „Nasz nowy dom”. Teraz już wiadomo, że jej miejsce zajęła Elżbieta Romanowska, ale widzowie i fani Katarzyny Dowbor nie mogą się z tym pogodzić. Teraz stacja Polsat wyemitowała wyjątkowy dla nic odcinek – finał 20. sezonu, czyli ostatnią metamorfozę domu z udziałem Katarzyny Dowbor. Jak zmienił się tym razem dom?

Finał 20. sezonu „Nasz nowy dom”

Tym razem Katarzyna Dowbor odwiedziła panią Olę i jej dwie córki w Dęblinie, które mieszkały w wymarzonym domku, niestety, w fatalnych warunkach. Pani Ola ma za sobą ciężkie przeżycia – trafiła do domu dziecka, po tym jak zmarł jej ojciec, a matka popadła w uzależnienie. Mimo dziesięciu lat starań, pani Ola i jej córki – Oliwka i Ala – nie mieszkały w takich warunkach, jak powinny. Udało się doprowadzić do domu wodę, ale była tylko w jednym kranie. Łazienka była w zasadzie bezużyteczna. Wodę do mycia brało się z kranu kuchennego, grzało na kozie, a potem nosiło do wanny. Pani Ola przez prace związane z domem właściwie nie miała czasu dla córek.

Katarzyna Dowbor nie miała wątpliwości i zgodziła się pomóc rodzinie. Ekipa programu „Nasz nowy dom” zmieniła nieco układ pomieszczeń – mała kuchnia została połączona z salonem i jadalnią. Stworzono też przestrzeń dla córek i pani Oli, a także odnowiono łazienkę. Nie da się ukryć, że metamorfoza robi wrażenie.

Galeria:

Finałowa metamorfoza w programie „Nasz nowy dom”

Widzowie byli zachwyceni finałowym odcinkiem i przemianą domu pani Oli i jej córek. „No piękny odcinek. Dawno tyle płaczu nie było. Widać szczęście i wdzięczność. A Pani Kasiu była cudowną prowadzącą”, „Przepiękny odcinek, serdeczne pozdrowienia dla p.Kasi i całej ekipy”, „Cudownie się ogląda każdy odcinek. Istnieją jeszcze wspaniali ludzie którzy nie oceniają a pomagają” – komentują internauci.

Zobaczcie w galerii zdjęć, jak wygląda nowy dom pani Oli i jej córek.

Czytaj też:

Dowbor z ekipą „Nasz Nowy Dom” uratuje kolejną rodzinę. Przez niepełnosprawność bohater nie wychodzi z domuCzytaj też:

Katarzynę Dowbor w „Nasz Nowy Dom” zastąpi znana aktorka? Nowe doniesienia