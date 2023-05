Wiadomo, kto zastąpi Filipa Chajzera w „Dzień dobry TVN”. Kiedy prowadzący wróci na antenę?

KIlka dni temu Filip Chajzer poinformował swoich widzów, że przez jakiś czas nie pojawi się na ekranach „Dzień dobry TVN”. Teraz serwis Wirtualne Media informują, kto go zastąpi.

Kto zastąpi Filipa Chajzera?

Filip Chajzer ogłosił na swoich profilach w social mediach, że tymczasowo musi zrobić przerwę od pracy. Powodem jego zniknięcia z „Dzień dobry TVN” są problemy zdrowotne.

„Nie będę ukrywać, że mój stan zdrowia ostatnio nie jest Disneylandem. Chwilę mnie nie będzie na antenie. Jestem pod opieką wybitnych specjalistów i dziękuję Bogu oraz moim najbliższym za to, że do nich w ostatniej chwili trafiłem” – napisał Filip Chajzer na swoim profilu. „Natomiast żaden najlepszy ekspert świata nie zastąpi tego co masz w głowie. A w mojej głowie dzięki Wam i Hani jest teraz duże poczucie sensu. To bardzo ważne, bo w tej materii też nie była to... energylandia. Dziękuję, internet potrafi być straszny (hejt i inna patola), ale z drugiej strony może też ratować życie” – dodał dziennikarz.

Wszyscy zastanawiali się, kto go zastąpi w „Dzień dobry TVN”. Filip Chajzer współprowadził śniadaniówkę z psycholożką Małgorzatą Ohme. Teraz serwis Wirtualne Media dowiedział się, że jego miejsce zajmie Ewa Drzyga, która w inne dni występuje u boku Agnieszki Woźniak-Starak. Zmiana jest jednak chwilowa, bo Filip Chajzer ma wrócić do pracy pod koniec maja.

Dziennikarz nie ujawnił, z czym się mierzy, choć nigdy wcześniej nie ukrywał problemów ze zdrowiem. W 2020 roku przyznał, że cierpiał na depresję. „Ja leżałem, patrzyłem w sufit i marzyłem, żeby mnie nie było. Po prostu. Moim największym marzeniem był wtedy… brak mnie. Nie myślałem racjonalnie” – mówił wtedy w wywiadzie z magazynem „Viva!”.

