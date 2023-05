Dorota Gardias zaskoczyła internautów. Nagrała cover „Solo” Blanki

Za nami 67. Konkurs Piosenki Eurowizji. I mimo że polska reprezentantka zajęła 19 miejsce, to jej utwór „Solo” bije rekordy popularności. Jak podaje platforma Spotify dane zebrane w tygodniu Eurowizji, od 8 do 14 maja, wskazują, że ulubionym utworem Polski podczas Eurowizji 2023 był właśnie wspomniany hit.

Dorota Gardias zaśpiewała utwór Blanki

Mimo że nie wszyscy są fanami Blanki oraz jej wykonania „Solo”, to nie można odmówić jej popularności. Utwór szybko wpada w ucho i doczekał się już coveru. Dorota Gardias właśnie pochwaliła się swoim wykonaniem.

Cover Solo pogodynki TVN jest akustyczny. Gardias zdecydowała się na minimalistyczny strój oraz czarno-biały filtr. Gwiazda nie tylko śpiewa, ale także gra na gitarze. W komentarzach nie zabrakło zachwytów nad głosem celebrytki.

„Milion razy lepsza od blanki”; „Lepsza niż oryginał”; „Wow, jestem pod wielkim wrażeniem”; „Ale głos, nie spodziewałem się”; „Dorota, Ciebie powinni na Eurowizję wysłać. Kawał głosu”; „Aż miło posłuchać barwa” – pisali.

Dorota Garsia śpiewa utwór Blanki. Fani są podzieleni

Innego zdania była druga grupa internautów, którzy stwierdzili, że śpiewająca pogodynka powinna wybrać inną piosenkę. Padł nawet zarzut, że chodzi o wyświetlenia, które pojawią się dziki popularności hitu. „Dorotka jak Cię lubię to nie, to nie tak. To nie wyszło, wiem, że Blanka na czasie i na Bejba można złapać parę wyświetleń, ale jak chcesz grać na gitarze i śpiewać wesołe piosenki to sobie zaśpiewaj »Bamboleo« Gipsy Kings”; „Przykro mi nawet w wykonaniu pani nie lubię tego utworu”; „Pani Doroto – nie. Ten utwór jest naprawdę kiepski. Nawet pani czar i urok tutaj nie pomoże” – czytamy pod nagraniem.

