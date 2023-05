Filip Chajzer znika z „Dzień dobry TVN”. Podał powód

Filip Chajzer jest jednym z prowadzących „Dzień Dobry TVN”. Dziennikarz wcześniej zdobył popularność i duże grono fanów dzięki swoim reportażom. Został doceniony i trafił na kanapę śniadaniówki. Często zdarza mu się jednak zaliczać niemałe wpadki i budzić kontrowersje, jak wtedy, gdy udawał atak paniki. Teraz widzowie przez jakiś czas nie zobaczą go na ekranach TVN-u. Filip Chajzer zapowiedział, że znika z anteny.

Filip Chajzer znika z „Dzień dobry TVN”

Filip Chajzer ogłosił na swoich social mediach – zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie, że na jakiś czas żegna się z pracą w telewizji. Wszystko przez problemy zdrowotne, z którymi musi się zmierzyć. Sprawa najwyraźniej jest poważna, bo dziennikarzem zajmują się specjaliści.

„Nie będę ukrywać, że mój stan zdrowia ostatnio nie jest Disneylandem. Chwilę mnie nie będzie na antenie. Jestem pod opieką wybitnych specjalistów i dziękuję Bogu oraz moim najbliższym za to, że do nich w ostatniej chwili trafiłem” – napisał Filip Chajzer na swoim profilu. „Natomiast żaden najlepszy ekspert świata nie zastąpi tego co masz w głowie. A w mojej głowie dzięki Wam i Hani jest teraz duże poczucie sensu. To bardzo ważne, bo w tej materii też nie była to... energylandia. Dziękuję, internet potrafi być straszny (hejt i inna patola), ale z drugiej strony może też ratować życie” – dodał dziennikarz.

Dziennikarz nie ujawnił, co mu dolega. W tym samym poście podziękował za to internautom za udział w zbiórce na rzecz chorej Hani, która walczy z białaczką.

Nie wiadomo, kto zastąpi Filipa Chajzera w „Dzień dobry TVN”. W poniedziałek u boku Małgorzaty Ohme można było zobaczyć Andrzeja Sołtysika, ale nie wiadomo, czy to on tymczasowo zajmie miejsce FIlipa Chajzera.

