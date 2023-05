Olaf Lubaszenko schudł 80 kg. Zaprezentował się na premierze filmu „Bliscy”

O niezwykłej przemianie Olafa Lubaszenki mówi się już od dawna. Aktor, który ważył 165 kilogramów, otwarcie i chętnie opowiada o swojej walce z nadwagą. Teraz gdy schudł 80 kg, media zwracają na niego uwagę za każdym razem, gdy pojawi się publicznie. Nie inaczej było podczas premiery filmu „Bliscy”, na której się zjawił i pozował do zdjęć.

Olaf Lubaszenko na premierze filmu „Bliscy”

Olaf Lubaszenko nie jest częstym bywalcem imprez branżowych i premier kinowych. Tym razem zrobił jednak wyjątek, bo gra w produkcji. W związku z tym pojawienie się aktora na ściance wywołało niemałe emocje i wszyscy znów zwrócili uwagę na jego przemianę. Aktor pozował do zdjęć w jeansach, eleganckiej marynarce i czarnym podkoszulku. Nie sposób było nie zauważyć również jego odmienionego wyglądu.

Jakiś czas temu Olaf Lubaszenko w wywiadzie dla „Newsweeka” mówił otwarcie o powodach swojej nadwagi. – Moja waga jest objawem, a nie przyczyną. Z przyczyną sobie poradziłem. Tyle że naprawdę nie ma znaczenia, co było pierwsze – depresja i otyłość to upiorne siostry bliźniaczki. Świetnie ze sobą zgrane i dopasowane. Mają jeszcze dwójkę rodzeństwa: to cukrzyca i bezdech senny – powiedział.

Aktor zawalczył o zdrowie i lepszą formę. Schudł 80 kilogramów, chętnie opowiadając fanom na Instagramie o swoich postępach. „Dochodzenie do formy w moim wypadku oznacza – oprócz ruchu i zmiany nawyków żywieniowych – także dwie planowane od dawna operacje. I właśnie w sobotę odbyła się druga z nich… Trzymajcie, proszę, kciuki, za rehabilitację! A ja – mimo chwilowo ograniczonej mobilności – postaram się być z Wami w nieustającym kontakcie” – pisał na Instagramie.

Olaf Lubaszenko w filmie „Bliscy” wciela się w rolę ojca dwójki dzieci (w tych rolach Izabela Gwizdak i Adam Bobik). Cała trójka poszukuje matki, która pewnego dnia bez słowa odchodzi od męża. Ojciec wraz z synem i córką udają się w podróż po zawiłym i tajemniczym świecie osiedla, odkrywając tropy, które tylko pozornie się łączą. Po drodze spotykają sąsiadów, których opowieści ujawniają zupełnie nieznany obraz matki. Podążają coraz dziwniejszymi ścieżkami, by w końcu odkryć zaskakującą prawdę.

Czytaj też:

Nie żyje mama Olafa Lubaszenki. Asja Łamtiugina grała w serialu „Czterej pancerni i pies”Czytaj też:

QUIZ z filmu „Chłopaki nie płaczą”. Pamiętasz te kultowe dialogi?