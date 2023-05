Michał Wiśniewski po raz szósty został ojcem! Zdradził imię dziecka

Michał i Pola Wiśniewscy mają powody do radości – na świat przyszło ich drugie wspólne dziecko, czym pochwalili się na swoich instagramowych profilach. Oboje w oszczędnych słowach poinformowali o narodzinach dziecka, a także dodali niebieską ilustrację, która nawiązuje do płci dziecka – to drugi syn! Jakie imię dla niego wybrali?

Michał Wiśniewski pochwalił się, że został ojcem

Michał Wiśniewski po raz szósty został ojcem. Jego żona Pola urodziła syna, któremu nadali imię Noël Cloé.

„Noël Cloé Wiśniewski Witamy na świecie Synku!” – napisał Michał Wiśniewski na swoim profilu. Na razie para nie zdecydowała się pokazać zdjęcia dziecka.

W komentarzach posypały się gratulacje. Niektórzy mają jednak wątpliwości dotyczące imienia. Jedna z internautek chciała wiedzieć, czy imię Cloe nie jest damskie. Pola Wiśniewska postanowiła odpowiedzieć na to pytanie, zwłaszcza gdy kolejna internautka stwierdziła: „Oczywiście, że damskie... W dodatku pisze się przez ch”. „Najpierw się dowiedz, a potem komentuj” – stwierdziła krótko Pola Wiśniewska. W komentarzach wywiązała się ostra dyskusja. Co ciekawe, już sam Michał Wiśniewski w zapowiedzi nowego programu „Jestem jaki jestem” przyznawał, że chciałby nadać dziecku imię Cloe.

„Bardzo podoba mi się to imię, przyznam, że oczekiwaliśmy córeczki. A potem gdy się okazało, że będzie syn, pomyślałem, że skoro może być Jan Maria, to dlaczego nie Cloe” – mówił wokalista w rozmowie z „Faktem”. Potem na Instagramie ujawnił, że imię dla syna budzi skrajne emocje, bo Pola chciałaby nadać mu imię Vincent. „Razem z Polą nie możemy się doczekać. Ja czekam na Cloe, a Polcia na Vincenta… Szykuje się batalia!” – pisał.

Michał Wiśniewski ma już sześcioro dzieci. Wcześniej powitał na świecie Etiennette Annę, Fabienne Martę, Xaviera Michała, Vivienne Viennę oraz Falco Amadeusa. Falco jest jego pierwszym synem ze związku z Polą.

