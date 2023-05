Johnny Depp w Cannes. Jego film otworzy festiwal

76. Festiwal Filmowy w Cannes ruszył we wtorek 16 maja. Na czerwonym dywanie pojawiają się nowe gwiazdy, prezentując stylizacje, które wybrały na ten wyjątkowy wieczór.

Dziś goście festiwalu obejrzą film otwarcia, jakim jest tytuł „Kochanica króla”. Obraz wyreżyserowała Maïwenn, francuskia aktorka, reżyserka i scenarzystka, która sama w nim zagrała u boku wracającego „na salony” Johnny'ego Deppa. Filmowy duet zadebiutował już na ceremonii otwarcia. Depp pozował dumnie w prostym garniturze, z zaczesanymi w tył włosami i okularami przeciwsłonecznymi.

O czym jest film „Kochanica króla”?

Produkcja „Kochanica króla” przedstawia losy Jeanne Vaubernier (Maïwenn), młodej i ambitnej kobiety ze społecznych nizin, która wykorzystuje swoją inteligencję i powab, aby wspinać się po szczeblach drabiny społecznej. Staje się ulubienicą króla Ludwika XV (w tej roli Johnny Depp), a ten dzięki niej odzyskuje apetyt na życie. Wbrew wszelkim konwenansom i etykiecie Jeanne przenosi się do Wersalu, wywołując skandal na dworze. Film w całości nakręcono we wnętrzach i plenerach Wersalu.

Inne głośne tytuły, jakie obejrzą widzowie festiwalu to między innymi „Killers of the Flower Moon” Martina Scorsese, „Idol” HBO czy „Asteroid City” Wesa Andersona.

Galeria:

Cannes 2023. Gwiazdy na czerwonym dywanie

Festiwal Filmowy w Cannes potrwa od 16 do 27 maja.

Czytaj też:

Ceremonia otwarcia 76. Festiwalu Filmowego w Cannes. Gwiazdy na czerwonym dywanieCzytaj też:

Najbardziej wyczekiwane filmy w Cannes 2023. W agendzie m.in. Scorsese i Tarantino