Najbardziej wyczekiwane filmy w Cannes 2023. W agendzie m.in. Scorsese i Tarantino

W rym roku na festiwal wracają tacy twórcy jak Martin Scorsese, który w 1976 roku został nagrodzony Złotą Palmą za „Taksówkarza”, czy Quentin Tarantino, który otrzymał tę nagrodę za „Pulp Fiction” 29 lat temu.

Pierwszy z nich ma dla swoich fanów nową produkcję „The Killers of the Flower Moon”, w którym zobaczymy Leonardo DiCaprio i Roberta De Niro (więcej o tym w poniższej prezentacji). Z kolei nazwisko Tarantino pojawiło się w agendzie Directors' Fortnight (odbywającego się od 1969 roku) festiwalu Cannes w dniu 25 maja. Reżyser pokazać ma „tajny projekt”, który na tę chwilę jest zatytułowany jako „kontrhistoria kina” – teorie dotyczące lat Hollywood w latach 70. Directors' Fortnight dało wskazówkę, twierdząc, że w dniu zamknięcia będzie panował „klimat rockabilly”.

Oprócz nich widzowie festiwalu zobaczą między innymi nowe filmy takich twórców jak Wes Anderson, Todd Haynes, Ken Loach czy Jean-Luc Godard.

Najbardziej wyczekiwane filmy w Cannes 2023

„Asteroid City”



Nowy film Wesa Andersona zadebiutuje w kinach już 16 czerwca. Fabuła osadzona jest w fikcyjnym amerykańskim pustynnym mieście w 1955 roku, podczas konwencji Junior Stargazers. Na ekran powracają ulubieńcy reżysera – Jason Schwartzman, Adrien Brody, Tilda Swinton i Scarlett Johansson. Zobaczymy także kilka nowych dodatków, w tym Margot Robbie, Hong Chau i Toma Hanksa.



„Strange Way Of Life”

Ethan Hawke i Pedro Pascal w 30-minutowym filmie krótkometrażowym wyreżyserowanym przez Pedro Almodóvara. To western, który sam reżyser opisuje jako „odpowiedź na »Brokeback Mountain«”, podąża za parą rewolwerowców w średnim wieku, którzy ponownie spotykają się po 25 latach rozłąki.





„La Chimera”



Świeżo po nominacji do Oscara za krótkometrażowy „Le Pupille” Alice Rohrwacher wróci do konkursu w Cannes ze swoim najnowszym filmem fabularnym. Fabuła osadzona jest w latach 80. we Włoszech. Josh O'Connor wciela się w Arthura, młodego brytyjskiego archeologa, który zostaje uwikłany w świat tombaroli, znanych jako najeźdźcy grobowców, którzy kradną etruskie artefakty.



„Monster”



Japoński reżyser Hirokazu Kore-eda w 2018 roku zdobył Złotą Palmę za swój film „Shoplifters”. Teraz wraca z „Monster”, o którego fabule wiemy jedynie, że jest to dramat o dojrzewaniu, opowiadany z perspektyw trzech osób. Muzykę do filmu skomponował legendarny kompozytor Ryuichi Sakamoto, który zmarł w marcu.



„Killers of the Flower Moon”



Film Martina Scorsese jest ambitną adaptacją książki non-fiction Davida Granna. Książka „Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth FBI” koncentruje się na serii morderstw w Oklahomie wśród Osagów w latach 20. XX wieku, popełnionych po tym, jak odkryto ropę na zajmowanych przez nich ziemiach. Sprawa ta przykuwa uwagę FBI i J. Edgara Hoovera.

W filmie występują Leonardo DiCaprio, który jest także producentem, wraz z Robertem De Niro, Jesse Plemonsem, Lily Gladstone, Brendanem Fraserem i Johnem Lithgowem. To siódma współpraca Scorsese i DiCaprio oraz jedenasta współpraca Scorsese i De Niro.

Film ma budżet ponad 200 mln dolarów i to największa kwota, jaką kiedykolwiek wydano na film nakręcony w Oklahomie. Jego światowa premiera kinowa zaplanowana jest na 6 października 2023 roku.



„How to Have Sex”



Molly Manning Walker, ceniona brytyjska twórczyni, w sekcji „Un Certain Regard” festiwalu będzie miała premierę swojego pierwszego pełnometrażowego debiutu. Nakręcony w Grecji film o dorastaniu opowiada o grupie nastoletnich dziewcząt, które przeżywają pierwsze doznania seksualne podczas imprezowych wakacji.



„May December”



Todd Haynes, znany z "Idola" i "Carol", nagradzanych podczas festiwalu w Cannes, powraca, aby zaprezentować swój najnowszy dramat skupiający się na złożonych relacjach. Film opowiada o aktorce, która zainteresowana jest zbadaniem sprawy romansu starszej kobiety i jej młodszego męża, który był szeroko nagłaśniany 20 lat wcześniej. Na ekranie zobaczymy Natalie Portman, Julianne Moore, a także Charles Melton.



„The Zone of Interest”



Ze swoim filmem powraca też Jonathan Glazer, znany z „Pod skórą” i „Narodzin”. „The Zone of Interest” będzie jego pierwszym filmem od dekady. Produkcja, luźno oparta na powieści Martina Amisa pod tym samym tytułem, opowiada historię nazistowskiego oficera, który zakochuje się w żonie (w tej roli Sandra Hüller) komendanta obozu koncentracyjnego Auschwitz.



„Firebrand”



Historyczny thriller psychologiczny z Alicią Vikander i Jude'em Law w rolach głównych w reżyserii brazyliskiego reżysera Karima Aïnouza. Film koncentruje się na skazanym na niepowodzenie małżeństwie króla Henryka VIII (Law) i jego szóstej i ostatniej żony, Katherine Parr (Vikander). Jest opowiedziana z perspektywy kobiety.



„Idol”



Jocelyn (Lily-Rose Depp), która z powodu załamania nerwowego musiała przerwać ostatnią trasę koncertową, postanawia upomnieć się o należny jej tytuł największej i najseksowniejszej gwiazdy pop w Ameryce. Jej pasje rozpala na nowo Tedros (Abel „The Weeknd” Tesfaye), impresario z nocnego klubu o mrocznej przeszłości. Czy miłosne przebudzenie pozwoli jej wspiąć się na wyżyny czy może sprawi, że odkryje najciemniejsze zakamarki własnej duszy? Obraz współtworzyli Sam Levinson, znany z „Euforii”.



„Indiana Jones i tarcza przeznaczenia”



W 1969 roku amerykański archeolog i poszukiwacz przygód, Indiana Jones żyje na tle wyścigu kosmicznego. Jones zaczął mieć wątpliwości, kiedy rząd Stanów Zjednoczonych zwerbował jego byłych wrogów z czasów II wojny światowej w desperackiej próbie pokonania Związku Radzieckiego w tej rywalizacji. W podróży towarzyszy mu jego córka chrzestna, Helena. Tymczasem Voller, członek NASA i były nazista zaangażowany w program lądowania na Księżycu, pragnie uczynić świat lepszym miejscem zgodnie z jego wartościami.



„The New Boy”



Dramat w reżyserii Warwicka Thorntona z Cate Blanchett w roli zakonnicy. Historia 9-letniego aborygeńskiego chłopca, który w środku nocy przybywa do odległego klasztoru prowadzonego przez zakonnicę renegatkę.



„Perfect Days”



Film Wima Wendersa jest bardzo wyczekiwaną pozycją w Cannes. Hirayama (Kōji Yakusho) pracuje jako sprzątacz toalet w Tokio. Wydaje się zadowolony ze swojego prostego życia. Prowadzi uporządkowaną codzienność, a wolny czas poświęca pasji do muzyki i książek. Hirayama ma również słabość do drzew, więc namiętnie je fotografuje. Poprzez serię nieoczekiwanych spotkań widz dowiaduje się coraz więcej na temat jego przeszłości.



„The Old Oak”



To może być ostatni film Kena Loacha („Whisky dla aniołów”, „Nie ma nas w domu”, „Ja, Daniem Blake”). Jego akcja rozgrywa się w północno-wschodniej Anglii. Opowiada o bywalcach ostatniego pubu w dawnej osadzie górniczej, która od 30 lat popada w coraz większą ruinę. Sytuacja bohaterów zmienia się jeszcze bardziej, gdy na miejsce dociera grupa syryjskich uchodźców.



„Phony Wars”



Czarno-biały, 20-minutowy film Jeana-Luca Godarda. Na szczegóły musimy poczekać.



„Elemental”



Nowe dzieło Pixara, utrzymane w klimacie „W głowie się nie mieści”. Akcja toczy się w Element City, gdzie mieszkają razem mieszkańcy ognia, wody, ziemi i powietrza. Historia przedstawia Ember, twardą, bystrą i porywczą młodą kobietę, której przyjaźń z zabawnym, bystrym, żyjącym z prądem facetem o imieniu Wade kwestionuje jej przekonania na temat świata, w którym żyją.



„Last Summer”



Film Catherine Breillat. Podąża za Anne, genialną prawniczką, która mieszka ze swoim mężem Pierrem i ich córkami. Anne stopniowo angażuje się w namiętny związek z Theo, synem Pierre'a z poprzedniego małżeństwa, narażając swoją karierę i życie rodzinne na niebezpieczeństwo.

