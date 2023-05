Jacoń zareagował na skandaliczny „żart” w TVN24. „Twarz w***wienia i bezradności”

Zadziwiające słowa padły podczas ostatniego wydania „Szkła kontaktowego”. Prowadzący program Krzysztof Daukszewicz wraz z Tomaszem Sianeckim żartowali z wypowiedzi polityków Prawa i Sprawiedliwości na temat kobiet i osób transpłciowych. Kiedy po chwili połączyli się z dziennikarzem Piotrem Jaconiem, który miał zapowiedzieć swój program „Dzień po dniu”, Krzysztof Daukszewicz postanowił płynnie nawiązać do tematu. – A jakiej płci on jest dzisiaj? – „zażartował” satyryk.

Oburzenie po słowach na antenie TVN24

Te słowa wywołały falę oburzenia. Stacja TVN24 wystosowała krótkie oświadczenie, w którym podkreślono, że „redakcja całym sercem stoi i będzie stała za prawami dyskryminowanych mniejszości”. „Przepraszamy wszystkich naszych widzów, a w szczególności społeczność LGBT+, za słowa, które padły we wczorajszym programie »Szkło Kontaktowe«” – zaznaczono.

Burza po „Szkole kontaktowym”. Piotr Jacoń komentuje

Piotr Jacoń na żywo nie skomentował „żartu” Krzysztofa Daukszewicza. Po kilku godzinach dziennikarz zamieścił oświadczenie w mediach społecznościowych, w którym stwierdził, że „zbiorowe oburzenie na zachowanie komentatora Szkła kontaktowego właściwie powinno go cieszyć”.

„Zapamiętajcie moją twarz. To twarz wkurwienia i bezradności. A także dylematu: jak wytłumaczyć rodzinie, która rechocze w najlepsze z kolejnego kawału wąsatego wuja, skąd mam w oczach łzy? Jak to zrobić, żeby nie usłyszeć, że jak zwykłe psuję dobrą zabawę i że przesadzam?” – zastanawiał się Piotr Jacoń.

Piotr Jacoń o żarcie Krzysztofa Daukszewicza

Prezenter podkreślił, że „niesmaczny żart Krzysztofa Daukszewicza to doskonały dowód na to, jak kończy się wprowadzanie na salony języka nienawiści”. „Wrzucanie na antenę »Szkła« – ot tak, dla uciechy – cytatów z prezesa Kaczyńskiego czy ministra Wójcika, którzy wprost szydzą z osób transpłciowych, to oswajanie transfobii. Potem można już tylko czekać na twórcze i spontaniczne rozwijanie tej »krotochwili« Wczoraj poszło szybko” – napisał dziennikarz w mediach społecznościowych.

W opinii Piotra Jaconia „nie ma nic gorszego (bo nic bardziej skutecznego) niż transfobia, homofobia, rasizm czy antysemityzm, które są roześmianym językiem pogardy”.

Jednocześnie dziennikarz zaznaczył, że sytuacja, do której doszło podczas „Szkła kontaktowego” „nie zmienia faktu, że TVN24 jest jedyną stacją w Polsce, która regularnie i mądrze potrafi stawać po stronie osób LGBT+”.

Czytaj też:

TVN robi program inspirowany grą Mafia. Stacja kupiła popularny formatCzytaj też:

Bartłomiej Jędrzejak komentuje zmiany w Polsacie. „Edward zawsze lubił wymachiwać szablą jak Napoleon”