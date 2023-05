Sprzeczka Aleksandry Kwaśniewskiej z dziennikarzem. Poszło o jedno zdanie

Aleksandra Kwaśniewska często zabiera głos w sprawach społecznych czy politycznych. Prowadząca „Miasto kobiet” nie tylko porusza najważniejsze tematy w programie, ale także w swoich mediach społecznościowych. Teraz córka byłego prezydenta RP odniosła się do wypowiedzi komentatora sportowego Bartosza Ignacika.

Aleksandra Kwaśniewska zmiażdżyła komentatora sportowego

Wszystko zaczęło się od wypowiedzi wspomnianego eksperta, która padła podczas wywiadu w Canal+ Sport. Ignacik wypowiedział się o „ball girls”, czyli dziewczynach zatrudnionych do podawania piłek podczas meczów tenisowych.

– Obserwując mecze w Madrycie, nie dostrzegłem żadnych nieprawidłowości. Absolutnie nie możemy mówić o seksizmie. Wydaje mi się, że w tych czasach, w których każdy może wypowiedzieć się na praktycznie każdy temat, będą zdarzały się podobne zarzuty, przy czym w ogóle nietrafione – powiedział. W dalszej wypowiedzi nawiązał do strojów kobiet. – Ja jestem w stanie odróżnić seksizm od rzeczy, które rzeczywiście się zdarzają. Każdy organizator ma prawo ubrać w miarę rozsądnie osoby od podawania piłek, zgodnie z chęciami – dodał.

Kwaśniewska ostro turnieju tenisa

Wypowiedź Ignacika nie umknęła Aleksandrze Kwaśniewskiej. Dziennikarka wydała długie oświadczenie na Instagramie, gdzie zwróciła uwagę, że atrakcyjne kobiety zastąpiły dzieci.

„Strasznie, ale to strasznie lubię, jak mężczyźni tłumaczą nam, że coś nie jest seksistowskie i z jakiegoś powodu świetni są w tym komentatorzy sportowi” – napisała. W dalszej części podkreśliła, że to dzieci zostały zastąpione modelkami, które teraz podają piłki podczas rozgrywek tenisa. Później dodała, że mimo że kobiety są w strojach nimfetek, to „okazuje się, że to w ogóle nie jest seksizm, a najnormalniejsza w świecie decyzja dotyczącą strojów i nie ma żadnego logicznego powodu, żeby czuć się z tym niekomfortowo”.

Na koniec zaproponowała zamianę ról, żeby to mężczyźni w kusych strojach pełnili tę rolę. „I ja jestem nawet za i jak jakiś facet powie, że dziwnie czuje się, z tym że »ball boys« biegają po korcie w samych gaciach to powiem (...), żeby po prostu przyjął do wiadomości, że to nie jest temat i skupił się na tenisie” – zakończyła wpis.

