Dobre, a mało znane filmy na Netflix. Będą idealne na wolny wieczór

„Gorzka siedemnastka”



Nadine nie jest szczęśliwą nastolatką. Los dziewczyny staje się jeszcze bardziej nieznośny, gdy starszy brat zostaje chłopakiem jej najlepszej przyjaciółki.



„Elegia dla bidoków”



Student wydziału prawa na Yale wraca do rodzinnego miasteczka, gdzie mierzy się z historią rodziny, lokalnymi wartościami i amerykańskim snem.



„Czas na miłość”



Kończąc 21 lat Tim Lake odkrywa, że może podróżować w czasie. Postanawia więc uczynić świat lepszym, znajdując sobie dziewczynę.



„Spotlight”



Dziennikarze bostońskiej gazety trafiają na trop wielkiego pedofilskiego skandalu w Kościele rzymskokatolickim.



„Blue Jay”



Jim powraca do rodzinnego miasteczka, by uporządkować sprawy po śmierci matki. Amanda z kolei odwiedza swoją ciężarną siostrę. Ich przypadkowe spotkanie wywołuje falę wspomnień z czasów szkolnych, kiedy byli parą.



„Praktykant”



Znudzony i zmęczony emeryturą wdowiec Ben postanawia zmienić swoje życie, rozpoczynając staż w sklepie internetowym z odzieżą.



„Aż do kości”



Ellen ma 20 lat i cierpi na anoreksję. Rozpoczyna nową terapię, która, choć z początku trudna, pomaga jej zrozumieć samą siebie.



„Bracia”



Gdy żołnierz walczący w Afganistanie zostaje uznany za zmarłego, jego młodszy brat pociesza szwagierkę i zbliża się do niej. Niedługo później wojskowy nieoczekiwanie powraca.



„Tani cwani”



Gdy para kryminalistów zaprasza nieznajomego do pomocy w największym napadzie w ich karierze, życie ich córki kompletnie się zmienia.



„Osobliwość”



Rok 1862. Dręczona przeszłością pielęgniarka wyjeżdża z Anglii do odległej irlandzkiej wioski, aby zbadać sprawę pewnej dziewczynki i jej rzekomo cudownego postu.Czytaj też:

