Klaudia El Dursi wspomina maturę z matematyki. „Stałam w kolejce po urodę, a nie po bystrość”

Maj to bez wątpienia miesiąc, podczas którego głównym tematem są matury. Znani i lubiani często chwalą się egzaminem dojrzałości swoich pociech, a także wspominają dzieciństwo latorośli, które lada moment będą dorosłe. W tym okresie gwiazdy wspominają także własne matury. Jedną z nich była Klaudia El Dursi, która w ostatnim wywiadzie poległa na prostym zadaniu matematycznym.

Klaudia El Dursi nie pamięta, czy zdawała maturę z matematyki

W rozmowie z redakcją Party prezenterka TVN została zapytana o swoje wspomnienia związane z egzaminem dojrzałości. Klaudia El Dursi przyznała, że dzieliło ją zaledwie pół minuty od spóźnienia na maturę, co wiązałoby się z oblaniem. – To było stresujące, na jedną maturę prawie się spóźniłam. Tam był dosłownie jakiś limit 30 sekund czy minuty, bo już te arkusze miały iść w ruch i byłby klops – powiedziała.

Celebrytka podkreśliła, że dzięki przygotowaniu zdała najważniejszy egzamin w życiu. – Ale udało się. Ja byłam dosyć dobrze przygotowana, dobre liceum, w miarę systematyczna nauka... Nie jest tak źle, zdane – powiedziała.

Co ciekawe, mimo „systematycznej nauki” El Dursi nie pamiętała, czy pisała test z matematyki. – A ja zdawałam już matematykę? – odpowiedziała pytaniem na pytanie reportera. W dalszej części przyznała, że przedmiot nie był jej straszny. – Nie pamiętam, ale ja się nigdy nie bałam matematyki, nawet lubiłam. Także nie pamiętam czy zdawałam, ale gdybym zdawała, to nie byłoby to problemem – dodała.

El Dursi nie poradziła sobie z prostym zadaniem matematycznym

Na koniec dziennikarz postanowił sprawdzić matematyczną wiedzę gwiazdy TVN i dał jej do rozwiązania proste zadanie: ile razy można odjąć 1 od 100?

Po dłuższej chwili zastanowienia gwiazda podała kilka możliwości. – 100 razy? Nie, czekaj, to może być podchwytliwe. Teoretycznie to można nieskończoną ilość razy, tylko to potem będzie na minusie... Nie wiem, jaka ma być odpowiedź – dumała. Kiedy reporter wyjaśnił jej, że można to zrobić tylko raz, bo już po pierwszym działaniu liczba będzie wynosić 99, odparła: Ale mnie teraz wziąłeś... Ja stałam w kolejce po urodę, a nie po bystrość.

Czytaj też:

Katarzyna Skrzynecka udowadnia, że nie korzysta z filtrów. Pokazała zdjęciaCzytaj też:

Zwycięstwo Loreen na Eurowizji 2023 było ustawione? Internauci wskazują na dowody