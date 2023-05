Zwycięstwo Loreen na Eurowizji 2023 było ustawione? Internauci wskazują na dowody

Za nami 67. Konkurs Piosenki Eurowizji. Na scenie zaprezentowali się artyści z 26 krajów, nie tylko europejskich. Wśród nich była Blanka, która wykonała utwór „Solo” i trafiła na 19. miejsce. Konkurs wygrała Loreen, szwedzka wokalistka, i to już po raz drugi w historii. Niektórzy węszą jednak spisek i podejrzewają, że wynik Eurowizji 2023 był ustawiony. Wszystko przez mikrofon.

Zwycięstwo Loreen na Eurowizji 2023 było ustawione?

Loreen zyskała największą liczbę punktów od międzynarodowego jury, natomiast dzięki głosowaniu widzów zajęłaby 2. miejsce. W ostatnich chwilach Eurowizji ważyły się zarówno jej losy, jak i reprezentanta Finlandii, Käärijä, który po zsumowaniu głosów widzów, trafił na 1. miejsce. Ostatecznie jednak to Loreen wygrała, a niektórzy internauci uznali, że to była ustawka.

Na TikToku oraz Twitterze zwrócono uwagę na jeden szczegół, który miał o tym świadczyć – chodzi o mikrofon, który Loreen miała przypięty zanim jeszcze ogłoszono wyniki. „Loreen miała przypięty mikrofon jeszcze podczas ogłaszania wyników… Czyżby wiedziała, że wygra?” – komentują internauci.

Dlaczego według niektórych jest to problem? Otóż, mikrofon przypinany był artystom na czas występów na scenie. Loreen zaśpiewała jako dziewiąta, więc miała dużo czasu by zdjąć mikrofon. Internauci uważają jednak, że tego nie zrobiła, bo już wiedziała, że wygra i czekała na ponowny występ na zakończenie konkursu! „No, chyba że jako faworytka wiedziała, że ma największe szanse na wygraną i po prostu przygotowała się zawczasu…” – napisał jeden z internautów.

Niektórzy uważają, że wygraną Eurowizji sfałszowano, by Szwecja mogła zorganizować kolejną edycję konkursu i przy okazji świętować 50-lecie zespołu Abba. Loreen oczywiście nie odniosła się do tych zarzutów, tak samo jak do tych, który dotyczą rzekomego plagiatu.

