Blanka pobiła rekord? „To się nie zdarzyło jeszcze nigdy wcześniej”

Emocje po 67. Konkursie Piosenki Eurowizji jeszcze nie opadły. Blanka wciąż budzi ogromne zainteresowanie i chętnie z tego korzysta. Tuż po finale odezwała się do swoich followersów i podziękowała im za wsparcie. Potem postanowiła ujawnić, które miejsce zajęła w półfinale Eurowizji. Okazuje się, że był to rekord wśród polskich wykonawców.

Blanka pobiła rekord?

Blanka po raz kolejny odezwała się do swoich fanów i postanowiła zdradzić, jak prezentowały się wyniki półfinału, w którym wzięła udział w czwartek, 11 maja. To właśnie wtedy awansowała do Wielkiego Finału i to okazuje się, że znalazła się na bardzo wysokiej pozycji. Blanka cieszy się ze swojego sukcesu i wygląda na to, że taki wynik osiągnęła jako pierwsza polska artystka, ustanawiając pewien rekord.

– Ja dopiero wstałam i jeszcze emocje nie opadły. Chciałabym Wam jeszcze raz z całego serca podziękować za wszystkie głosy, za całe wsparcie. Właśnie dowiedziałam się, że w półfinale byliśmy na 3. Miejscu w televotingu. To się nie zdarzyło jeszcze nigdy wcześniej dla Polski. Jestem w ogromnym szoku, jestem pod ogromnym wrażeniem tych głosów. Jest mi niesamowicie miło – powiedziała Blanka.

Widzowie polubili „Solo” Blanki, bo chętnie głosowali na utwór również w czasie Wielkiego Finału. Mimo że międzynarodowe jury nie doceniło Blanki, przyznając jej jedynie 12 punktów, przez co znalazła się na 2. od końca miejscu, to jednak dzięki głosomostatecznie znalazła się na miejscu 19. Gdyby liczyły się jedynie głosy widzów, mogłaby być na miejscu 8!

– Jako artyści robimy to dla ludzi, żeby się podobało, żebyście się bawili. 8. miejsce w televotingu na finale... Jestem naprawdę tak szczęśliwa, tak zadowolona z wyników televotingu. Jesteście niesamowici. Kocham Was mocno. Wasza Bejba – powiedziała Blanka.

Warto jednak podkreślić, że w przypadku brania pod uwagę jedynie wyników televotingu, to Polskę na Eurowizji reprezentowałby Jann, bo to właśnie on był faworytem widzów w czasie preselekcji do Eurowizji. Tymczasem zwyciężczynią 67. Konkursu Piosenki Eurowizji 2023 ostatecznie została Loreen ze swoim utworem „Tattoo”. Szwedzka wokalistka wygrała Eurowizję po raz drugi. Pierwszy raz udało jej się to w 2012 roku, gdy zaprezentowała utwór „Euphoria”.

