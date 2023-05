Beata Chmielowska-Olech zachęcała do głosowania na Blankę. Nagle... próbowała zaśpiewać „Bejbę”

Wielki Finał 67. Konkursu Piosenki Eurowizji odbił się głośnym echem w polskich mediach, a Blanka może mówić o niemałym sukcesie. Mimo że na Eurowizji zajęła 19. miejsce, to jej hit nucą już wszyscy, nawet Beata Chmielowska-Olech w „Teleexpresie”.

Beata Chmielowska-Olech próbowała zanucić „Solo” Blanki?

Mimo że początkowo krytykowano „Solo” Blanki, to jednak wokalistka szybko poradziła sobie z krytyką i podeszła do niej z dużym dystansem, prezentując się w sukni z wielkim napisem „Bejba”. Słowa jej utwory stały się nagle hitem i viralem, czego być może ona sama nawet się nie spodziewała. „Bejbę” – bo już tak zaczęto mówić o utworze „Solo” – śpiewają już niemal wszyscy. Próbowała nawet to zrobić Beata Chmielowska-Olech w „Teleexpresie”.

- Trzymamy kciuki za Blankę, bejba. Do widzenia – powiedziała Beata Chmielowska-Olech, próbując jednocześnie nucić eurowizyjny hit.

Niestety, Blanka ostatecznie nie miała szans na zwycięstwo. Zajęła 19. Miejsce, choć dzięki głosowaniu widzów mogłaby być na miejscu 8. Oni przyznali jej bowiem 81 punktów. Ostatecznie 67. Konkurs Piosenki Eurowizji wygrała Loreen z utworem „Tattoo” i tym samym stała się pierwszą kobietą w historii, która dwa razy wygrała Eurowizję. Nie wszystkim to się podoba. Jej przeciwnicy, którzy uważają, że powinien wygrać reprezentant Finlandii, zarzucają jej plagiat. Podejrzewają też, że konkurs był ustawiony, by Szwecja mogła zorganizować kolejną Eurowizję, przy okazji świętując 50-lecie zespołu Abba. Z podobnymi oskarżeniami spotkała się Blanka – od momentu, gdy wygrała preselekcje do Eurowizji, musiała mierzyć się z hejtem i zarzutami o ustawione wyniki. Już dwa razy zarzucano jej również plagiat.

