Loreen wygrała Eurowizję 2023. Widzowie zarzucają jej plagiat

Za nami Wielki Finał 67. Konkursu Piosenki Eurowizji. Wygrała go Loreen z utworem „Tattoo” i tym samym przeszła do historii jako pierwsza kobieta, która wygrała konkurs dwa razy. Pierwszy raz wystąpiła na Eurowizji w 2012 roku, podbijając wtedy serca widzów utworem „Euphoria”. Teraz jej utwór „Tattoo” znów zachwycił widzów, bo dzięki im punktom zajęła 1. miejsce. Okazuje się jednak, że niektórzy uważają jej kawałek za plagiat.

Loreen wygrała Eurowizję 2023

O zwycięstwie Loreen mówią teraz wszyscy. Niekoniecznie tylko w pozytywnym kontekście. Niektórzy zarzucają artystce plagiat. Zwrócono bowiem uwagę, że zarówno „Tattoo” Loreen, jak i „В плену” ukraińskiej artystki Miki Newton są łudząco podobne w refrenie. To jednak nie wszystko, bo niektórzy porównali utwór Loreen„ do piosenki”The winner takes it all„ zespołu ABBA. Tu z kolei zauważono podobieństwo w kolejnych zwrotkach.

Widzowie węszą spisek. Uważają, że pozwolono Loreen wygrać, żeby kolejną Eurowizję mogła zorganizować Szwecja, przy okazji świętując 50-lecie zespołu Abba! „Loreen wygrywa Eurowizję, żeby Szwecja mogła przeprowadzić konkurs w 50-lecie zwycięstwa Abby. Podejrzane”, „Publiczność skandowała „cha cha cha”, żeby zagłuszyć bezsensowne wyniki jury”, „Prawdziwy zwycięzca jest jeden” – komentowali internauci.

Wielu widzów uważa, że Eurowizję powinien wygrać reprezentant Finlandii. To właśnie pomiędzy nim a Loreen w ostatnich sekundach Wielkiego Finału rozgrała się największa”bitwa„ na liczbę punktów. Ostatecznie dzięki głosom widzów zwyciężyła szwedzka reprezentantka. Loreen zaprezentowała na scenie minimalistyczne show – pojawiła się bowiem tylko ona, bez udziału tancerzy czy jakiegokolwiek wsparcia chórzystów.

Czytaj też:

Blanka śpiewała z playbacku na Eurowizji 2023? Internauci oburzeniCzytaj też:

Blanka odezwała się do fanów po finale Eurowizji. „To jest ogromny sukces”