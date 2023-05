Blanka odezwała się do fanów po finale Eurowizji. „To jest ogromny sukces”

Za nami Wielki Finał 67. Konkursu Piosenki Eurowizji 2023, który odbył się w sobotę, 13 maja, w Liverpoolu. Tym razem wygrała Loreen ze Szwecji, przechodząc do historii jako pierwsza kobieta, która dwa razy wygrała konkurs. Polska reprezentantka Blanka zajęła 19. miejsce. Po finale odezwała się do swoich fanów na Instagramie.

Blanka odezwała się do fanów po finale Eurowizji

W czasie finału 67. Konkursu Piosenki Eurowizji Blanka wystąpiła jako czwarta. Na scenie dała z siebie wszystko, wykonując swój utwór „Solo”. Międzynarodowe jury nie doceniło jednak jej starań, bo przyznało jej jedynie 12 punktów. W przeciwieństwie jednak do widzów, dzięki którym zyskała 81 dodatkowych punktów, co łącznie dało jej 93 punkty i uplasowało ją na 19. miejscu. Co ciekawe, dzięki samemu głosowaniu widzów Blanka mogłaby zająć aż 8. miejsce! Wokalistka podziękowała za to widzom na nagraniu na Instagramie.

– Cześć kochani, chcę wam z całego serca podziękować za wsparcie, za wszystkie głosy. Mamy ósme miejsce w televotingu, to jest, uważam, ogromny sukces i bardzo wam za to wszystko dziękuję. Wysyłam moc buziaków z autokaru „Solo” – powiedziała zachwycona Blanka.

Tymczasem zdania po występie Blanki jak zwykle są podzielone. Jedni widzowie byli zachwyceni jej występem, inni wręcz przeciwnie. „Nie tylko piosenkarką, ale i niesamowitą tancerką”, „To było piękne”, „Super występ!”, „To było piękne wykonanie. Po raz pierwszy się popłakałam”. Hejterzy stwierdzili za to, że wokalistka śpiewała z playbacku. „Nie wiedziałam, że na Eurowizji można śpiewać z playbacku”, „Czy tylko mnie się wydaje, że mikrofony są bardzo cicho?”, „Koszmarny playback”, „Wielkie brawa dla dziewczyn śpiewających w tle” – komentowali.

Czytaj też:

Blanka śpiewała z playbacku na Eurowizji 2023? Internauci oburzeniCzytaj też:

Księżna Kate na Eurowizji 2023! Żona księcia Williama zagrała na fortepianie