Finał Eurowizji 2023! Wiemy, kto wygrał! Które miejsce zajęła Blanka?

Za nami Wielki Finał 67. Konkursu Piosenki Eurowizji 2023. Emocji nie zabrakło, szczególnie na samym końcu, gdy Finlandia walczyła ze Szwecją o zwycięstwo. Ostatecznie wygrała reprezentantka Szwecji, zdobywając 583 punkty.

Loreen – co wiemy o szwedzkiej reprezentantce?

Loreen pojawiła się na Eurowizji po raz drugi. Jej pierwszy raz był w 2012 roku. Wykonała wtedy utwór „Euphoria” i... wygrała konkurs! To otworzyło jej drzwi do światowej sławy. Utwory Loreen trafiły na zagraniczne listy przebojów, a w samej Szwecji eurowizyjny hit był najczęściej kupowanym singlem w 2012 roku. Przyznano mu aż dziewięć platynowych certyfikatów za sprzedaż ponad 360 tys. egzemplarzy. W tym samym roku Loreen wydała także debiutancki album „Heal”. Loreen od lat robi więc karierę, jednak najwyraźniej poczuła niedosyt eurowizyjnych emocji, bo postanowiła wziąć udział w konkursie po raz kolejny.

Internauci nie kryją swojego zachwytu wynikiem Eurowizji. "Zasłużyła!", "Wspaniały występ", "Super, że to ona wygrała!", "Wygra za każdym razem, gdy weźmie udział w Eurowizji" – komentują oczarowani internauci. Sama Loreen wyglądała na zszokowaną ostatecznym wynikiem i liczbą punktów, które otrzymała zarówno od jurorów, jak i od widzów. Mimo że gdy prowadzący przedstawiali punktację, a Loreen zaczęła tracić swoją pozycję i spadła z 1. miejsca, wydawała się niepocieszona. Jednak błyskawicznie nadrobiła braki, gdy tylko zaprezentowano, ile punktów zdobyła od publiczności.

Blanka na Eurowizji – które miejsce zajęła?

Blanka zajęła 19. miejsce, zdobywając 93 punkty. Polska wokalistka wykonała utwór „Solo” i początkowo nikt nie dawał jej nawet szans na dojście do finału. To zmieniło się podczas prób, a notowania Blanki zaczęły wtedy rosnąć. Wokalistka podbiła serca widzów i awansowała w drugim półfinale do Wielkiego Finału, podczas którego zaprezentowała się jako czwarta.

