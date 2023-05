Wincenty Grabarczyk nie żyje. Aktor znany z „Klanu” miał 91 lat

Wincenty Grabarczyk nie żyje. O śmierci Wincentego Grabarczyka poinformował warszawski Teatr Kwadrat na swoim instagramowym profilu. Aktor przez wiele lat grał w serialu „Klan”.

Wincenty Grabarczyk nie żyje

Na instagramowym profilu Teatru Kwadrat znalazł się post, który został poświęcony Wincentemu Grabarczykowi. Zwrócono uwagę, że nie tylko był wybitnym aktorem, ale i wspaniałym przyjacielem.

„Z ogromnym smutkiem i żalem pragniemy Was poinformować, że minionej nocy odszedł od nas, nasz serdeczny kolega i wspaniały aktor Wincenty Grabarczyk. Dziękujemy Wincenty za to wszystko, co dałeś nam jako aktor i jako człowiek. Spoczywaj w pokoju” – czytamy na profilu Teatru Kwadrat, który również odnotował aktorskie osiągnięcia Wincentego Grabarczyka. – Debiut aktorski Wincentego Grabarczyka przypadł na 1952 rok. Od tamtego momentu, przez kolejne dziesiątki lat ten wspaniały artysta wielokrotnie dawał świadectwo aktorstwa najwyższej próby. W uznaniu bogatego dorobku artystycznego, jako aktora teatralnego, filmowego, telewizyjnego czy radiowego był on wielokrotnie nagradzany i odznaczany – m.in. Medal im. Mariana Mikuły – Zasłużonemu dla Kultury Teatralnej, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Od 2001 roku Wincenty Grabarczyk pracował jako aktor Teatru Kwadrat. Wspaniały i serdeczny kolega, wybitny aktor – czytamy.

Wincenty Grabarczyk grał w Teatrze Kwadrat przez wiele lat. Grał w takich sztukach, jak: „Ciotka Karola 3.0”, „Mój przyjaciel Harvey”, „Ośle lata” i „Mayday2”. Aktor przez wiele lat grał także w „Klanie”, w którym mogliśmy podziwiać go u boku syna, Andrzeja Grabarczyka. Wincenty Grabarczyk grał także w takich produkcjach, jak „Dom”, „Niech żyje miłość”, „Niania” czy „Lokatorzy”.

