Sanah odniosła się do wycofania jej utworu z anteny. „Piękny i subtelny komentarz”

Nowy utwór Sanah „Marcepan” podbił listy przebojów i ma ponad 5 milionów wyświetleń w serwisie Youtube. Artystka nawet zorganizowała oficjalną i uroczystą premierę teledysku, na który zaprosiła swoich fanów. Wydarzenie odbiło się głośnym echem w mediach i dodatkowo przyczyniło się do popularności jej nowego utworu. Jedna rozgłośnia radiowa postanowiła go jednak zdjąć ze swojej anteny. Teraz Sanah skomentowała to na swoim instagramowym profilu.

Sanah odniosła się do wycofania jej utworu z anteny

„Marcepan” zaczyna się od słów „Marlboro palić chciał w moim aucie”. Nie tylko ta nazwa pada w utworze, bo można w nim także usłyszeć nazwę Coca-Cola. Właśnie to było powodem wycofania utworu z rozgłośni Radio Elka z Leszna. Redaktor naczelny rozgłośni Arkadiusz Wojciechowski tłumaczył w rozmowie z „Presserwisem”, że polskie prawo zakazuje reklamowania wyrobów tytoniowych. Zwrócił też uwagę na to, że chodzi o przekaz piosenki. – Nawet jeśli to miała być sztuka i zamysłem autorki było po prostu zaśpiewanie o Marlboro, to jednak wciąż mamy do czynienia z przekazem niezgodnym z polskim prawem – stwierdza Wojciechowski, powołując się na art. 16b. 1. Ustawy o radiofonii i telewizji.

Management Sanah, firma Magic Records Sp. z o.o, odniosła się już zarzutów. Zapewniła, że wokalistka nie współpracuje z żadną z wymienionych w utworze marek. Ewa Piętka, senior project manager w Magic Records, w rozmowie z „Presserwisem” podała, że tekst piosenki jest wynikiem inwencji twórczej artystki i jest fikcją literacką. Przywołała ponadto wcześniejsze utwory Sanah, w których śpiewa o Netfliksie, TVN, KFV, Uberze czy Audi. – W żadnym z wymienionych przypadków pojawienie się nazwy własnej w tekście utworu nie było związane z jakąkolwiek współpracą z wymienionymi podmiotami – podała.

Teraz z kolei sama Sanah postanowiła zabrać głos. Zrobiła to bardzo „subtelnie”, jak zauważył jeden z jej fanów. „Zadymę zrobić chciał w moim aucie” – napisała Sanah na Instagramie.

Fani docenili ten wpis. „Zuziu, piękny i subtelny komentarz w sprawie „Marcepana” usuniętego z radia”, „Sanah – Marcepan (clean version)”, „A to heca, co za drań z niego”, „A to nicpoń, jak on tak mógł” – komentują internauci.

