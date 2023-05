„Paryż pani Harris” już na SkyShowtime. Czy warto obejrzeć film?

„Paryż pani Harris” („Mrs. Harris Goes to Paris”) to ujmująca opowieść o pozornie zwyczajnej angielskiej gosposi, którą marzenie o posiadaniu kreacji Christiana Diora zabiera w niezwykłą podróż do Paryża.

„Paryż pani Harris”. Opis filmu

W powojennym Londynie Ada Harris (w tej roli nominowana do Oscara Lesley Manville) zarabia na życie, sprzątając domy. Choć od kiedy jej mąż Eddie zaginął w czasie wojny Ada prowadzi samotne życie, nie rozpamiętuje swoich nieszczęść i nie narzeka na swój los. Wszystko jednak zmienia dzień, w którym ta pragmatyczna kobieta widzi przepiękną suknię Christiana Diora wiszącą w sypialni zamożnej klientki – wtedy ogarnia ją przemożne pragnienie: wierzy, że posiadanie czegoś tak pięknego, odmieni jej życie.

Ada podejmuje więc dodatkową pracę i oszczędza jak tylko może. Próbuje nawet szczęścia na torze wyścigowym, aż w końcu jest w stanie zapłacić za wymarzoną sukienkę. Żegna więc swoich bliskich przyjaciół, Vi (Ellen Thomas) i Archiego (Jason Isaacs), i wyrusza do Paryża, by odwiedzić prestiżowy Dom Mody Diora i spełnić swoje marzenie. Tymczasem po przybyciu na miejsce bohaterka napotyka na szereg zaskakujących przeszkód, a także na wyniosłą Madame Colbert (w tej roli nominowana do Oscara Isabelle Huppert), która nie dopuszcza myśli o tym, że zwykła sprzątaczka miałaby nosić kreację haute couture.

Mimo wszystkich niepowodzeń Ada nie zamierza jednak opuścić francuskiej stolicy bez wymarzonej sukienki. Jej niezłomna determinacja urzeka idealistę i jednocześnie księgowego Domu Diora, André (Lucas Bravo), życzliwą modelkę Natashę (Alba Baptista), a także arystokratę Markiza de Chassagne (Lambert Wilson) – najbardziej pożądanego kawalera w Paryżu. Kobieta wkrótce odkrywa, że zmieniając własne życie, zaczyna zmieniać także życie otaczających ją osób. Być może uda jej się nawet uratować sam słynny Dom Mody Diora.

Zobaczcie zwiastun filmu:

