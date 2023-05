Został zwolniony z „Twoja twarz brzmi znajomo”. Teraz ujawnia szczegóły

Choreograf „Twoja twarz brzmi znajomo” także został zwolniony i to w tym samym dniu co Katarzyna Dowbor. Kris Adamski pracował przy każdy edycji formatu. Zdradził, co dostał w ramach prezentu pożegnalnego.

Wciąż nie milkną echa o zwolnieniu z Polsatu Katarzyny Dowbor. Dziennikarka od samego początku, czyli przez ostatnie 10 lat prowadziła format „Nasz Nowy Dom”. Kilka dni temu okazało się, że z dnia na dzień stacja rezygnuje z dalszej współpracy. W oświadczeniu Polsatu za zaangażowanie podziękował jej sam Edward Miszczak. Edward Miszczak wprowadza zmiany w Polsacie Zwolnienie Dowbor, to jedna z wielu zmian, które wprowadził nowy szef stacji. Z programu „Twoja twarz brzmi znajomo” zwolniono Katarzynę Skrzynecką i Michała Wiśniewskiego. W geście solidarności z koleżanką po fachu rolę prowadzącego porzucił Piotr Gąsowski. Do znanych uczestników dołączył także Daniel Jaroszek zupełnie spoza z show-biznesu. Miszczak pożegnał kolejną osobą. Chodzi o znanego choreografa Teraz okazuje się, że z show znika kolejna osoba. Z programem „Twoja twarz brzmi znajomo” pożegnał się choreograf Krzysztof Kris Adamski. Do tej po artysta pracował przy każdej edycji formatu, co stacja potwierdziła w wydanym oświadczeniu. „»Kris« związany był z muzycznym show od 2014 roku, czyli od pierwszej jego edycji. Przez ten czas przygotował choreografię aż dla 144 uczestników programu i stworzył tyle samo pokazów tanecznych grupy Kris Crew. Jego kreatywne pomysły trenerskie przekładały się na barwne występy na scenie, doceniane przez widzów programu. Telewizja Polsat pragnie podziękować Krzysztofowi Adamskiemu za ogromne zaangażowanie w realizację i wspólny sukces najlepszego muzycznego show »Twoja twarz brzmi znajomo«” – czytamy. Kris Adamski zwolniony z „Twoja twarz brzmi znajomo”. Zdradził, co otrzymał na koniec Kris Adamski rozmowie z Faktem powiedział, jak wyglądało jego pożegnanie. Przyznał też, że decyzja była dla niego zaskoczeniem, bo jeszcze kilka tygodni temu był chwalony. – Nie czuję żadnej porażki, bo 2 tygodnie wcześniej na spotkaniu całej ekipy „Twoja twarz brzmi znajomo” Edward Miszczak ogłosił, że mamy rekord oglądalności, prawie 2 miliony widzów, gdy inne programy mają po 800 tysięcy. Mnie też osobiście dziękował, więc poniedziałkowe spotkanie było zaskoczeniem – dodał. Kris Adamski zdradził, co otrzymał w ramach pożegnalnego prezentu. Padła też zaskakująca metafora dotycząca jego zwolnienia. Choreograf porównał to do pożegnania kochanków. – Decyzji o zwolnieniu nie uzasadniono, usłyszałem tylko „dziękuję” i dostałem cygara oraz zapalniczkę. Zwolnienie mnie przypominało rozstanie starych, dobrych kochanków: Słuchaj, byłeś świetny, zrobiłeś dobrą robotę i zapracowałeś na nasz sukces. Dzięki tobie mamy najlepszy program, rekord oglądalności, ale pewne formaty się wyczerpują, potrzebujemy zmian, świeżego oddechu. Czyli: Było świetnie, ale już cię nie kocham – zakończył. Czytaj też:

